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Мировой рынок смартфонов продолжил восстановление

1 февраля 2021 г., 14:35
Мировой рынок смартфонов продолжил восстановление

В последнем квартале 2020 г. мировой рынок смартфонов продолжил свое восстановление. По подсчетам Counterpoint Research, с октября по декабрь было отгружено 395,9 млн устройств, что на 8% выше результата предыдущего квартала. Впрочем, относительно аналогичной четверти 2019 г. результат был снижен на 1%.

Улучшив поставки на 8% и 96% по измерителям «QoQ» и «YoY» соответственно, Apple вышла в лидеры рынка. Samsung нарастила поставки до 62,5 млн устройств, что позволило вендору оставить за собой первую позицию в рейтинге по итогам года. Замкнула Тор-3 Xiaomi, а OPPO и vivo впервые вошли в когорту лучших, сместив на шестую позицию Huawei. Наиболее быстрорастущим вендором года оказалась realme улучшившая поставки 2019 г. на 65%.

На долю моделей с поддержкой 5G пришлось свыше трети (34%) общих поставок. Прогнозируется, что по итогам 2023 г. последние возьмут две трети мирового рынка.

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