В Intel возвращаются ветераны компании

1 февраля 2021 г., 14:02

C назначением Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) на пост главы Intel в компанию начали возвращаться ветераны.

В частности Санил Шеной (Sunil Shenoy), проработавший в Intel 33 года до того, как ее покинуть в 2014 г. назначен старшим вице-президентом и генеральным менеджером подразделения Design Engineering Group.

Также в компанию вернулся Глэнн Хинтон (Glenn Hinton), проработавший в Intel 35 лет. Он руководил разработкой ряда процессоров — среди прочего Pentium Pro, Pentium II, Pentium III и Pentium IV. Из Intel он ушел в 2017 г.

Кроме того, стало известно, что на должность CTO в подразделении Data Platforms Group назначен Гуидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), который пять лет до 2019 г. возглавлял облачное направление в VMware, а до этого был одним из основателей компании Big Switch Networks.

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