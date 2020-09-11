Micro Focus унифицирует управление безопасностью в платформе ArcSight

11 сентября 2020 г., 11:55

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что вендор заявил о доступности ArcSight 2020, которая использует объединённую платформу многоуровневой аналитики и новый пользовательский интерфейс Fusion, которые упрощают комплексное выявление угроз.

В условиях дефицита профессиональных кадров ArcSight 2020 предлагает Центрам обеспечения безопасности (SOC) альтернативу широкому спектру разрозненных решений безопасности, объединенных в сложную архитектуру — простое, открытое и интеллектуальное решение, которое снижает количество ложных срабатываний и увеличивает эффективность.

«Как проактивное решение комплексной безопасности операций, ArcSight позволяет SOC интеллектуально адаптировать свои организации для решения огромной проблемы нехватки квалифицированных специалистов в мире быстро растущих угроз, обеспечивая обнаружение в реальном времени, поведенческую аналитику, расширенный поиск угроз и возможности управления журналами», — заявил Майк Михалчук (Mike Mychalczuk), директор по управлению продуктами Micro Focus.

Основными нововведениями в ArcSight 2020, направленными на улучшение гибкости и продуктивности управления безопасностью (SecOps), являются:

ArcSight и Interset — Этот релиз упрощает клиентам доступ к полному набору возможностей аналитики Interset, бесшовно комбинируя на общей инфраструктуре хранения и пересылки данных её поведенческое детектирование неизвестных угроз на базе ИИ (неконтролируемое машинное обучение) с собственным движком корреляции ArcSight, обнаруживающим в режиме реального времени известные угрозы.

ArcSight Recon — специализированное решение для больших данных на базе искусственного интеллекта, которое помогает выявлять и устранять угрозы за счёт объединения журналов данных разных организаций, обработки миллиардов событий и быстрого предоставления их для поиска, визуализации и отчетности.

Этому обновлению ArcSight предшествовало недавно анонсированное Micro Focus приобретение фирмы ATAR Labs, целью которого было обеспечение клиентов ArcSight полноценными средствами управления безопасностью и автоматизации реагирования на угрозы (SOAR). В дальнейшем, возможности ATAR Labs станут частью платформы многоуровневой аналитики ArcSight, сделав её ещё более полезной и удобной для пользователей.

C его комплексным подходом к SecOps, ArcSight позволяет предприятиям осмысленно адаптироваться к современным угрозам и является лишь одним из способов, с помощью которых Micro Focus помогает клиентам объединять устоявшиеся и только возникающие технологии на пути к цифровой трансформации.

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