Рынок внешних storage-систем EMEA просел почти на 9%

11 сентября 2020 г., 12:35

Если верить оценкам IDC, во втором квартале года объем рынка внешних систем хранения данных региона EMEA сократился на 8,5% «YoY» в долларах и на 6,6% в евро, приблизившись к отметке в 2 млрд долл. Причем, если Западная Европа просела на 12,4% (в долларах), то страны CEMA вышли в плюс на 2,7%.

Единственным действенным двигателем рынка оказался сегмент storage-систем, полностью построенных на базе флэш-памяти. При росте на 9% «YoY» за ним уже 43,6% общей выручки локального рынка, тогда как годом ранее было 36,6%. Гибридное направление за год сократилось более чем на 20% и теперь на него приходится около 37,4% общей выручки. Вклад систем на базе жестких дисков сократился на 15%, позволив оставить под контролем лишь 19% локального рынка.

Объем рынка субрегиона CEMA достиг 488,1 млн долл., что на 2,7% лучше по измерителю «YoY». Рост почти на 24% «YoY» в сегменте «all-flash» позволил сгладить провалы в гибридном направлении и в сегменте «HDD-only».

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