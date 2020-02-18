Google сворачивает проект по развитию бесплатного доступа к Wi-Fi

18 февраля 2020 г., 16:45

Компания Google особо не афишируя объявила, о прекращении развития программы по развитию бесплатного доступа к Wi-Fi - проект Station носил глобальный характер.



Впервые в рамках Station начали предоставлять бесплатный доступ к интернет в 2015 г. в некоторых штатах Индии. В этой стране услугами проекта Google пользовались 8 млн человек. Также Station развивался в Индонезии, Бразилии, Нигерии и Мексике. В компании заявили, что работают с партнерами и и местными властями на тем, чтобы существующие дочки доступа не были закрыты.



Среди основных причин сворачивания проекта называется снижение цен на доступ к интернет, в том числе и мобильный. Кроме того, так и не была найдена модель монетизации и масштабирования Station.

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