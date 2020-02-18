 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1203)

09.02 - 16.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Google сворачивает проект по развитию бесплатного доступа к Wi-Fi

18 февраля 2020 г., 16:45

Компания Google особо не афишируя объявила, о прекращении развития  программы по развитию бесплатного доступа к Wi-Fi - проект Station носил глобальный характер.

Впервые в рамках Station начали предоставлять бесплатный доступ к интернет в 2015 г. в некоторых штатах Индии. В этой стране услугами проекта Google пользовались 8 млн человек. Также Station развивался в Индонезии, Бразилии, Нигерии и Мексике. В компании заявили, что работают с партнерами и и местными властями на тем, чтобы существующие дочки доступа не были закрыты.

Среди основных причин сворачивания проекта называется снижение цен на доступ к интернет, в том числе и мобильный. Кроме того, так и не была найдена модель монетизации и масштабирования Station.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  