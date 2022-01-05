Google покупает израильский стартап Siemplify за 500 млн долл.

5 января 2022 г., 10:25

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Google в рамках расширения активностей на фоне растущих кибератак объявила во вторник о заключении сделки с израильским стартапом в области кибербезопасности,



Финансовые условия поглощения Siemplify со стороны Google Сloud не сообщаются, однако по сообщению Reuters, сделка оценивается в 500 млн долл., сумма была выплачена наличными.



Также агентство напоминает, что руководство Google в августе прошлого года пообещало президенту США Джо Байдену инвестировать 10 млрд долл. в направление кибербезопасности на протяжении следующих пяти лет на фоне значительного роста кибератак и утечек данных.



Компания Siemplify была основана ее исполнительным директором Амосом Штерном (Amos Stern) в 2015 г. и предоставляет решения для управления безопасностью, автоматизации и реагирования. Стартап привлек 58 млн долл. от инвесторов, включая G20 Ventures и 83North. Стоит также отметить, что до старта Siemplify Штерн проработал четыре года в подразделении киберзащиты известного израильского конгломерата Elbit Systems.



Сообщается, что Google Cloud уже сотрудничал с Siemplify.



С начала пандемии в 2020 году выручка Google от облачного бизнеса почти удвоилась и уже превышает 5 млрд долл. Потребность в защите облачных систем резко возросла в период пандемии.



Компания Google заявила, что платформа Siemplify будет интегрирована в ее облако и послужит основой для развития нового функционала, который будет наращиваться.

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