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Google покупает израильский стартап Siemplify за 500 млн долл.

5 января 2022 г., 10:25
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Google покупает израильский стартап Siemplify за 500 млн долл.

Google в рамках расширения активностей на фоне растущих кибератак объявила во вторник о  заключении сделки с израильским стартапом в области кибербезопасности,  

Финансовые условия поглощения Siemplify со стороны Google Сloud не сообщаются, однако по сообщению Reuters, сделка оценивается в 500 млн долл., сумма была выплачена наличными.

Также агентство напоминает, что руководство Google в августе прошлого года пообещало президенту США Джо Байдену инвестировать 10 млрд долл. в направление кибербезопасности на протяжении следующих пяти лет на фоне значительного роста кибератак и утечек данных.

Компания Siemplify была основана ее исполнительным директором Амосом Штерном (Amos Stern) в 2015 г. и предоставляет решения для управления безопасностью, автоматизации и реагирования. Стартап привлек 58 млн долл. от инвесторов, включая G20 Ventures и 83North. Стоит также отметить, что до старта Siemplify Штерн проработал четыре года в подразделении киберзащиты известного израильского конгломерата Elbit Systems.

Сообщается, что Google Cloud уже сотрудничал с Siemplify.

С начала пандемии в 2020 году выручка Google от облачного бизнеса почти удвоилась и уже превышает 5 млрд долл. Потребность в защите облачных систем резко возросла в период пандемии.

Компания Google заявила, что платформа Siemplify будет интегрирована в ее облако и послужит основой для развития нового функционала, который будет наращиваться.

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