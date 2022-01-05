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HyperX представляє першу у світі бездротову ігрову гарнітуру з автономністю 300 годин

5 января 2022 г., 11:25
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HyperX представляє першу у світі бездротову ігрову гарнітуру з автономністю 300 годин

HyperX, команда ігрової периферії компанії HP, на виставці CES 2022 оголосила про нові поповнення своєї лінійки геймерських аксесуарів.

Серед новітніх продуктів HyperX є геймерська гарнітура HyperX Cloud Alpha Wireless з часом автономної роботи до 300 годин, бездротовий ігровий контролер HyperX Clutch та бездротова геймерська миша Pulsefire Haste. Крім бездротової периферії, HyperX також представила механічну геймерську клавіатуру Alloy Origins 65 з механічними перемикачами HyperX Red та Aqua, геймерську гарнітуру Cloud II у новому біло-рожевому кольорі та гарнітуру Cloud Core зі звуком DTS Headphone: X.
HyperX представляє першу у світі бездротову ігрову гарнітуру з автономністю 300 годин
«Виставка CES задає тон споживчим технологіям у 2022 році, і це чудовий час для HyperX, щоб поділитися нашими останніми інноваціями та продемонструвати нашу незмінну прихильність до створення високопродуктивних продуктів для геймерів, - зазначив Кевін Хейг (Kevin Hague), віце-президент та генеральний менеджер . - Як виробник професійних аксесуарів геймерського рівня, HyperX прагне забезпечувати геймерські та кіберспортивні спільноти найкращими продуктами для тривалих ігрових сесій, турнірів чи звичайної гри з друзями».

Як підкреслюється, новітня лінійка продуктів HyperX пропонує новий рівень комфорту, продуктивності, контролю та призначена для покращення ігрового процесу для геймерів на всіх рівнях.

Нові продукти будуть доступні в американській мережі роздрібних та електронних магазинів HyperX на початку року. Бездротова геймерська гарнітура Cloud Alpha Wireless поступить у продаж за ціною 199,99 долл., бездротовий ігровий контролер HyperX Clutch - за 49,99 долл., бездротова геймерська миша Pulsefire Haste - за 79,99 долл.

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