Acer розширила лінійку ноутбуків Swift X новими 14- та 16-дюймовими моделями

5 января 2022 г., 9:25

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Компанія Acer анонсувала розширення лінійки ноутбуків Swift X новими 14- та 16-дюймовими моделями з дискретними відеокартами.



Як повидомляеться, ультрапортативний 14-дюймовий ноутбук Swift X (SFX14-51G) має вагу 1,4 кг. Його тонкий алюмінієвий корпус (17,9 мм) оснащено 12-ядерним процесором Intel Core 12-го покоління й відеокартою для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX3050 Ti. Вентилятор, клавіатура з отворами для витоку повітря й подвійні теплові трубки допомагають розсіювати тепло, що виділяється під час роботи пристрою, тим самим забезпечуючи максимальну продуктивність ноутбука.



Модель із діагоналлю 16 дюймів (SFX16-52G) оснащена 12-ядерним процесором Intel Core 12-го покоління (4 ядра P-core та 8 ядер E-core) і дискретною відеокартою Intel Arc. Система охолодження ноутбука складається з двох вентиляторів, двох мідних тепловивідних трубок, отворів у клавіатурі для витоку повітря та збільшених отворів для випуску тепла на бічній панелі. Розроблений спільно з Intel, пристрій відповідатиме вимогам ноутбука Intel Evo завдяки особливостям апаратного забезпечення Intel і ключовим показникам, що стосуються швидкості реагування, миттєвого пробудження, часу роботи від акумулятора, швидкої зарядки та можливостей спільного виконання завдань.



Обидві моделі працюють на ОС Windows 11 і мають екран зі співвідношенням сторін 16:10 й матрицею IPS(роздільна здатність 2240 х 1400 для 14-дюймової моделі та до 2560 х 1600 (WQXGA) для 16-дюймової моделі). До того ж дисплей вирізняється приголомшливо вузькою рамкою, що забезпечує співвідношення екрану та корпусу до 92,22 %. Завдяки охопленню 100 % колірної гами sRGB та яскравості до 400 нітів[1] ноутбук Swift X вражає неймовірно чітким зображенням, яке дає змогу повністю поринути в перегляд. Окрім цього, високу якість зображення й комфортний перегляд гарантує технологія Acer BluelightShield™, а технології Acer ExaColor та Acer Color Intelligence забезпечують яскраве й насичене зображення.



На додачу до модуля пам’яті LPDDR5 обсягом до 16 ГБ і SSD-диска PCIe ємністю 2 ТБ, що забезпечують швидку навігацію, нові моделі Swift X також оснащені модулем Intel Wi-Fi 6E (802.11ax), який гарантує швидке й стабільне з’єднання, необхідне для швидкісної передачі файлів і плавної потокової передачі у форматі 4K. Можливості вводу/виводу передбачають наявність двох портів USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 (до 40 Гбіт/с), двох портів USB 3.2 Type-A, порту HDMI 2.0 і сканера відбитків пальців для легкого входу в систему за допомогою Windows Hello. Продуктивність обох моделей підвищує камера з технологією Temporal Noise Reduction (TNR), яка забезпечує високу якість знімків навіть за слабкого освітлення, а також аудіотехнологія DTS і технологія Acer PurifiedVoice з інтелектуальним алгоритмом придушення шуму, яка покращує якість звучання та допомагає передавати голоси під час відеодзвінків без перешкод і спотворень.



Ноутбук Acer Swift X (SFX14-51G) надійде до продажу в Україні за ціною від 35 990 грн. у квітні 2022 року, а модель Acer Swift X (SFX16-52G) - за ціною від 36 990 грн.

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