Axis обновила платформу ACAP и системный чип ARTPEC

22 октября 2021 г., 12:25

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Компанія ELKO Ukraine, дистрибьютор Axis Communications в Украине, сообщила о том, что вендор выпустил свой фирменный системный чип ARTPEC-8, предназначенный для сетевого видео, в также представил обновление платформы для аналитических приложений AXIS Camera Application Platform до 4-й версии. Анонсированные решения нацелены на развитие возможностей аналитики на основе глубокого обучения непосредственно в камерах.



Как отмечается, системный чип ARTPEC-8 поддерживает высокоэффективные аналитические приложения на базе глубокого обучения на периферии сети, а также ускоряет выполнение ряда важных функций, представленных в предыдущей версии ARTPEC-7, что делает изображение более качественным и расширяет возможности в области безопасности и эффективного сжатия данных. Четвертая версия AXIS Camera Application Platform снижает порог входа для разработчиков, которые нацелены создавать решения для устройств Axis на периферии сети. ACAP включает в себя стандартные для отрасли API и фреймворки, а также поддерживает языки программирования высокого уровня. Это позволяет создавать приложения для различных сценариев, таких как управление дорожным движением и оптимизация бизнеса.



Новый чип ARTPEC-8 ускоряет выдачу сигналов тревоги, сокращает нагрузку на сеть и устройства хранения данных, что снижает риск потери конфиденциальных данных, повышает масштабируемость системы и снижает затраты ее владельца. ARTPEC-8 исключает потерю информации при сжатии и передаче, поскольку его вычислительной производительности достаточно для анализа данных непосредственно в камере.



Аналитические приложения на базе нового чипа могут различать, классифицировать типы объектов, например, разные виды автомобилей. Эта технология лежит в основе AXIS Object Analytics. Чип 8-го поколения поддерживает технологии Axis Lightfinder 2 и Axis Forensic WDR для оптимальной обработки изображений, полученных в сложных условиях освещения.



Платформа ACAP позволяет создавать аналитические приложения всем желающим разработчикам благодаря открытой архитектуре, которая лежит в основе продуктов Axis. Основное изменение в 4-й версии AXIS Camera Application Platform – это включение в нее ACAP Computer Vision SDK.

Новый SDK соединяет между собой среды вычислений на периферии сети, на сервере и в облаке. Также он поддерживает приложения компьютерного зрения для устройств Axis с поддержкой ИИ, например, для готовящихся к выпуску моделей AXIS Q3536-LVE/38-LVE и AXIS Q1656-LE.



Дополнением к ACAP Computer Vision SDK служит ACAP Native SDK. Этот SDK широко поддерживается аппаратными и программными продуктами Axis и обеспечивает высокую производительность благодаря тесной интеграции с операционной системой и аппаратным обеспечением AXIS.



Фирменный системный чип нового поколения ARTPEC-8 и новая версия платформы для разработки приложений ACAP — это серьезный шаг в развитии глубокого обучения и аналитики в камерах. Чип ARTPEC-8, как и платформа ACAP, является собственной разработкой Axis и потому обладает повышенным уровнем кибербезопасности.



Планируется, что новый чип станет основой большинства продуктов Axis для сетевого видеонаблюдения. Активно продолжается развитие функций кибербезопаcности, таких как прошивки с цифровой подписью и безопасная загрузка. ARTPEC-8 поддерживает технологию Edge Vault для безопасного хранения криптографических ключей и сертификатов. Некоторые камеры будут дополнены модулем Trusted Platform Module (TPM) для соответствующего требованиям FIPS защищенного хранения данных.

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