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С редактором кода Microsoft VS Code теперь можно работать прямо из браузера

22 октября 2021 г., 11:45
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С редактором кода Microsoft VS Code теперь можно работать прямо из браузера

Компания Microsoft 20 октября представила превью инструмента Visual Studio Code (VS Code) for Web, который позволяет разработчикам использовать облегченную версию VSCode непосредственно в браузере, не устанавливая её на свои ПК.

Это, так называемое «средство локальной разработки с нулевой установкой» можно загрузить по адресу https://vscode.dev.

Представители Microsoft предложили несколько сценариев, в которых может понадобиться VS Code for Web. Среди них: локальное редактирование файлов для быстрого создания заметок и предварительного просмотра в Markdown; создание клиентских приложений HTML, JavaScript и CSS в сочетании с отладкой в браузере; редактирование кода на машинах, где трудно или невозможно установить VS Code, например на Chromebook; и даже разработка на iPad.

Инструментарий рассчитан на браузеры, поддерживающие прикладные программные интерфейсы доступа к файловой системе (File System Access APIs) — в настоящее время это Microsoft Edge и Google Chrome. С другими браузерами также можно работать, но открываемые файлы в них придётся индивидуально подгружать.

Согласно информации из блога Microsoft, реализация VS Code в браузере соответствует первоначальному видению компанией данного продукта. «Эфемерный редактор, доступный любому, у кого есть браузер и подключение к Интернету, является основой для будущего, в котором мы сможем полноценно редактировать что угодно откуда угодно», — утверждается там.

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