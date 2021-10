С редактором кода Microsoft VS Code теперь можно работать прямо из браузера

22 октября 2021 г., 11:45

Компания Microsoft 20 октября представила превью инструмента Visual Studio Code (VS Code) for Web, который позволяет разработчикам использовать облегченную версию VSCode непосредственно в браузере, не устанавливая её на свои ПК.

Это, так называемое «средство локальной разработки с нулевой установкой» можно загрузить по адресу https://vscode.dev.

Представители Microsoft предложили несколько сценариев, в которых может понадобиться VS Code for Web. Среди них: локальное редактирование файлов для быстрого создания заметок и предварительного просмотра в Markdown; создание клиентских приложений HTML, JavaScript и CSS в сочетании с отладкой в браузере; редактирование кода на машинах, где трудно или невозможно установить VS Code, например на Chromebook; и даже разработка на iPad.

Инструментарий рассчитан на браузеры, поддерживающие прикладные программные интерфейсы доступа к файловой системе (File System Access APIs) — в настоящее время это Microsoft Edge и Google Chrome. С другими браузерами также можно работать, но открываемые файлы в них придётся индивидуально подгружать.

Согласно информации из блога Microsoft, реализация VS Code в браузере соответствует первоначальному видению компанией данного продукта. «Эфемерный редактор, доступный любому, у кого есть браузер и подключение к Интернету, является основой для будущего, в котором мы сможем полноценно редактировать что угодно откуда угодно», — утверждается там.

