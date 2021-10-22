Dell и VMware представили новые мультиоблачные и платформенные решения

22 октября 2021 г., 13:15

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Компания Dell Technologies анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные совместно с VMware. Как подчеркивается, они ускорят работу организаций с критически важными данными – потребление данных, управление ими и операции с такими данными.



«Чтобы оставаться конкурентоспособными в сегодняшнем сложном бизнес-климате, организации все больше полагаются на мультиоблачные среды и другие новые технологии. При этом ожидается, что в течение следующего года более 90% предприятий будут использовать сочетание частных облаков, различных публичных облаков и существующей инфраструктуры», заявил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент и генеральный менеджер Dell Technologies Infrastructure Solutions Group.



ПО Dell EMC ObjectScale позволяет организациям наряду с виртуальными машинами использовать объектное хранилище следующего поколения, совместимое с Amazon S3. Это помогает снизить затраты на разработку и стимулировать инновации в приложениях. Dell Technologies и VMware добавили программно-определяемое объектное хранилище Kubernetes в VMware vSphere с Tanzu и в vSAN Data Persistence Platform. Предоставляя разработчикам хранилище с самообслуживанием в операционной модели частного облака, ObjectScale помогает ИТ-отделам легко управлять им и масштабировать с помощью знакомых инструментов VMware.



Программное обеспечение ObjectScale также расширяет возможности систем Dell EMC VxRail для поддержки современных рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект, аналитика и облачные приложения, для которых требуется хранилище S3. В сочетании с VxRail программное обеспечение ObjectScale позволяет ИТ-персоналу применять уже имеющиеся навыки и использовать инструменты VMware для поддержки современных приложений облачного хранения. Для ускорения цифровой трансформации заказчики получают преимущества совместно разработанного набора решений VMware, VxRail и ObjectScale.



Валидированная архитектура Dell Technologies Validated Design for AI поддерживает следующее поколение приложений на базе ИИ, таких как моделирование, и позволяет ИТ-специалистам применять согласованный подход к ИИ в виртуализированных средах. Используя программный пакет NVIDIA AI Enterprise, работающий на сертифицированных NVIDIA системах, это первое в отрасли предложение Dell, VMware и NVIDIA представляет собой комплексное решение ИИ. Он позволяет организациям быстро и легко применять алгоритмы искусственного интеллекта к данным, ускоряя настройку и интеграцию до 20%. Валидированная архитектура доступна на Dell EMC VxRail, PowerScale и PowerSwitch.

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