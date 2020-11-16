AI на марше

16 ноября 2020 г., 13:31

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Упоминание об искусственном интеллекте все чаще встречается среди прочих статей расходов в корпоративных бюджетах на ИТ. Основанные на его базе решения внедряются невиданными доселе темпами, требуя на свои нужды не только сравнительно крупных сумм, но также высококвалифицированных специалистов. Впрочем, довольно регулярно оказывается, что наличие в арсенале компаний отвечающих веяниям времени AI-инструментов — далеко не всегда залог повышения успешности бизнеса.

С внедрением основанных на искусственном интеллекте систем нередко связываются надежды корпоративного сектора на улучшение имеющихся рабочих процессов, более качественное удовлетворение потребностей клиентов, получение новых конкурентных преимуществ. Согласно выдержкам из недавнего исследования Boston Consulting Group, подготовленного путем опроса 3 тысяч руководителей компаний из 29 отраслей в 112 странах, свыше половины респондентов уже находятся в процессе активного развертывания решений на базе AI. Шесть директоров из десяти в 2020 г. обладают полноценной стратегией внедрения AI-элементов в развиваемый бизнес, тогда как в 2018 г. их было лишь четыре. Построенные на базе искусственного интеллекта решения стали более эффективными и простыми в освоении, что привлекает в их ряды все больше сторонников. С другой стороны, проблемы поиска квалифицированных специалистов по обработке данных, разработке действенных алгоритмов и оптимизации процессов приводят к тому, что многие не видят ощутимого результата от вложенных инвестиций. Лишь один из десяти принявших участие в исследовании представителей компаний заявил о полученых существенных финансовых выгодах от внедрения AI.

Насторожит ли это корпорации, продолжающие вкладывать весомые суммы в связанные с AI проекты и ожидающие на выходе получение инструментов для всего — от управления контрактами, до заправки беспилотных автомобилей? Вполне возможно, ведь красноречивым фоном нередко появляется информация о провале крупных, связанных с AI проектов, причем потребовавших на свое воплощение немалых финансовых вливаний. Среди наиболее громких примеров последнего времени система Watson от IBM, стоимостью не менее 62 млн долл. Нацеленный на медицинскую сферу проект потерял свою приоритетность для разработчика после того, как нейросеть, отталкиваясь от анализируемых данных, в ряде случаев назначала онкологическим больным некорректные варианты лечения, способные впоследствии привести к летальному исходу. Еще один характерный пример — созданный для Amazon AI-инструмент рекрутинга персонала. Проект с шумом закрыли после того, как были отмечены нередкие случаи результатов с ярко выраженным женоненавистническим подтекстом.

А тем временем глобальные инвестиции в связанные с искусственным интеллектом решения продолжают стабильно увеличиваться. В 2020 г. их объем, по версии IDC, достигнет 50,1 млрд долл. При среднегодовом росте в размере 20,1%, по итогам 2024 г. общий объем расходов превысит 110 млрд долл., а корпоративный сектор будет рассматривать AI как важный элемент конкурентной трансформации бизнеса в эпоху цифровой экономики. В процессе адаптации искусственного интеллекта во главу угла будет приниматься помощь в решении стоящих перед потребителями задач при выборе товаров и услуг, а также облегчение выполняемых работниками различных отраслей своих функциональных обязанностей. Наиболее востребованными вариантами использования AI остаются автоматизированные сервис-агенты для выбора товаров и услуг, интеллектуальные рекомендации по товарам, автоматический анализ и предотвращение угроз, ИТ-автоматизация. На эти цели в 2020 г. суммарно уйдет около трети общих расходов на AI. Среди наиболее динамично развивающихся вариантов использования AI окажутся ИТ-автоматизация, фармацевтические исследования, автоматизация человеческих ресурсов.

Чуть более трети расходов на искусственный интеллект сформируют ПО и услуги, а оставшаяся часть уйдет на аппаратное обеспечение. На AI-приложения будет потрачено 14,1 млрд долл., а на ИТ-услуги, связанные с AI — 14,5 млрд долл. В аппаратном сегменте наиболее крупные траты (11,2 млрд долл.) будут связаны с покупкой серверов. Расходы на программные разработки будут расти наиболее динамично — CAGR сегмента составит 22,5%.

В течение прогнозного периода на США придется свыше половины общемировых расходов на AI, а лидирующими в части освоения средств отраслями окажутся розница и банковская сфера. Следом разместятся Западная Европа (банки, розница, дискретное производство) и Китай (правительственные расходы, банковский сектор, профессиональные услуги).

В целом выручка мирового рынка средств искусственного интеллекта, включающего как ПО и аппаратную часть, так и услуги, по итогам 2020 г. достигнет 156,5 млрд долл., — полагают в IDC. Как весьма реалистичный итог, результат предыдущего года удастся улучшить на 12,3%.

Несмотря на замедление развития перспективного рынка вследствие пандемии COVID-19, прогноз на обозримую перспективу остается благоприятным — при среднегодовом росте на 17,1%, по итогам 2024 г. рынок преодолеет рубеж в 300 млрд долл.

Свыше 80% ожидаемой выручки принесут программные разработки. В частности, приложения и программные платформы обеспечат 120,4 млрд долл. и 4,3 млрд долл. выручки соответственно. Крупнейшими в сегменте AI-приложений будут направления, связанные с CRM (20%) и ERM (17%).

Вторую по размеру категорию сформируют услуги — в 2020 г. здесь ожидается рост на 13%, до 18,4 млрд долл. Более 80% общей выручки принесут связанные с искусственным интеллектом ИТ-услуги, а когорту ключевых игроков сформируют IBM, Accenture, Deloitte, Infosys и Cognizant.

Аппаратное обеспечение для AI (преимущественно серверы и системы хранения данных) выйдет на объем в размере 13,4 млрд долл. (+10,3% «YoY»). Налицо резкий спад после прошлогодней позитивной динамики в размере 33,4%. Storage-направление увеличит выручку на 11,4%, тогда как рост в сегменте серверов для AI составит 10,1%. Лидерами серверного направления окажутся Dell, HPE и Inspur, а в storage-сегменте — Dell, NetApp и HPE.

Таким образом, несмотря на ряд предостережений, в ожидании крупномасштабной экономии и улучшений в бизнесе компании вряд ли прекратят инвестировать в AI. Среди участников уже упоминавшегося исследования BCG не менее 57% сообщили, что запустили собственные AI-проекты. Еще в 2018 г. их было заметно менее половины.

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