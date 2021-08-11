Xiaomi выпустила свою версию робособаки

11 августа 2021 г., 9:15

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Компания Xiaomi провела специальную презентацию, на которой представила новый вид устройства в своем продуктовом портфеле.



Четвероногий робот CyberDog использует платформу NVIDIA Jetson Xavier, а также использует датчики Intel RealSense D450 для определения расстояния до объектов. Самостоятельно компания разработала все необходимые сервоприводы.



Сообщается, что робот оснащен более 10 различными датчиками — от банальных GPS до бинокулярных камер и ультразвуковых сенсоров. Все это, по заявлению производителя, позволяет CyberDog в режиме реального времени оценивать обстановку, двигаться по заданному маршруту, избегая столкновений с препятствиями.



CyberDog оснащен тремя портами USB-C и разъемом HDMI, что позволяет к нему подключать дополнительные модули.



Роботом можно управлять с помощью специального пульта или используя приложение на смартфоне. Кроме того, CyberDog оснащено шестью микрофонами, которые позволяют управлять им с помощью голоса.



Сообщается, что CyberDog способен передвигаться со скоростью до 3,2 метра в секунду. Для сравнения у Spot компании Boston Dynamic этот показатель составляет 3,9 метра в секунду, при весе 5 кг, тогда как разработка Xiaomi весит 3 кг. Но если Boston Dynamic ориентирует свою разработку на использование в решении различных бизнес-задач, то CyberDog, судя по всему, предназначен исключительно для развлечений. На презентации компания продемонстрировала, как робособака может крутить сально назад.



Xiaomi пока намерена выпустить 1000 новых устройств и предлагаться они будут по цене 9999 юаней (около 1540 долл.).

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