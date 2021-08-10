На рынке 5G-смартфонов под Android — новый лидер

10 августа 2021 г., 17:15

Исходя из подсчетов Strategy Analytics, во втором квартале 2021 г. на мировой рынок поставлено почти 95 млн смартфонов с поддержкой 5G, тем самым на 104% улучшен результат годичной давности.

Samsung, запустившая на рынок в начальной четверти 2019 г. первый в мире 5G-смартфон, за последние десять кварталов отгрузила в общей сложности 77 млн подобных устройств. Вступившая в борьбу кварталом позднее Xiaomi суммарно поставила 70 млн смартфонов, однако высокая динамика продаж позволила вендору уже по итогам рассматриваемого периода впервые подняться на вершину рейтинга. Чистым лидером в части общего количества отгруженных 5G-моделей по-прежнему остается Huawei с результатом в 95 млн аппаратов. Однако, торговые ограничения со стороны США уже привели к оперативному разделу доли вендора конкурирующими китайскими игроками, в частности, Lenovo-Motorola, Realme, OPPO.

Лидером роста среди ключевых игроков Android-сегмента называется Lenovo-Motorola, поставки которой во втором квартале увеличись на 3480% «YoY».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11

голос Tweet