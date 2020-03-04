Vodafone видит в Украине перспективный рынок

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«Vodafone Украина» подписала новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве c британской группой Vodafone, одним из крупнейших в мире операторов сотовой связи. В рамках расширенного партнерства компания получит доступ к лучшим мировым практикам, которые помогут ей в развитии сети 4G и сервисов Интернета вещей, подготовке к внедрению перспективных технологий связи пятого поколения.

Напомним, торговая марка Vodafone пришла в Украину осенью 2015 г. с подписанием пятилетнего соглашения между британским телеком-гигантом и «МТС». В результате последняя стала работать на локальном рынке под европейской маркой. Один из мировых лидеров в области телекома и технологических услуг, Vodafone обладает обширным опытом в сфере мобильной связи, конвергентных решений, Интернета вещей, а также в продвижении мобильных финансовых услуг и цифровой трансформации на развивающихся рынках.

Диего Массидда: «Мы рассчитываем, что в следующие пять лет наша деятельность принесет еще большие выгоды клиентам, по мере распространения скоростного интернета, развития Интернета вещей и разнообразных цифровых услуг»

На сегодня Vodafone напрямую работает в 24 странах, имеет партнерские соглашения с операторами в 42 и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 19 рынках. В общей сложности к началу 2020 г. компания обслуживала около 625 млн. абонентов мобильной связи и 27 млн. пользователей фиксированного интернета, а также сотрудничала с 1200 компаний, предоставляющих услуги в области IoT. В свою очередь подразделение Vodafone Partner Markets работает над созданием стратегических альянсов с операторами по всему миру, предлагая широкий спектр продуктов и услуг.

В минувшие пять лет «Vodafone Украина» благодаря такому сотрудничеству получила возможность предложить клиентам выгодные роуминговые тарифы, высокий уровень надежности и безопасности сети, прозрачные услуги, а также включение нашей страны в глобальную IoT платформу Vodafone, мирового лидера в области Интернета вещей.

Капитальные инвестиции компании в построение сетей скоростного интернета в 2015-2019 гг. составили 25 млрд грн. На сегодня оператор обеспечивает покрытие 3G для 86% жителей страны, и 4G для более 69%. Его услугами пользуются свыше 19,8 млн клиентов.

Помимо возможности использования известного бренда, новое стратегическое партнерство предоставляет украинскому оператору доступ к обширной международной экспертизе Vodafone в таких сферах, как ИТ-трансформация, Интернет вещей и услуги на базе 5G. В рамках сотрудничества также планируется расширение национального покрытия 4G, в том числе в диапазоне 900 МГц.

Что немаловажно, как полноправный участник глобальной программы Vodafone Partner Markets, оператор может пользоваться особыми условия кооперации с глобальными поставщиками оборудования и телеком операторами по всему миру.

«Мы успешно сотрудничали с «Vodafone Украина» в течение последних пяти лет и рады будем продолжить наше партнерство. За это время был запущен целый ряд инновационных тарифов и услуг, бизнес-показатели демонстрируют хорошую динамику, узнаваемость бренда в стране достигла впечатляющих показателей. Мы рассчитываем, что в перспективе наша деятельность будет приносить еще большие выгоды клиентам, по мере распространения скоростного интернета, развития Интернета вещей и разнообразных цифровых услуг», – говорит Диего Массидда (Diego Massidda), генеральный директор Vodafone Partner Markets.

«Расширение нашего партнерства – знаковое событие для украинской телекоминдустрии и страны в целом. Это открывает богатые возможности внедрения актуальных технологий, платформ и решений, импорта лучших мировых практик в сфере цифровой экономики. Кроме того, развитие сотрудничества с Vodafone – это яркая иллюстрация высокого интереса зарубежных партнеров и инвесторов к Украине и успешным местным компаниям», – отметила Ольга Устинова, генеральный директор «Vodafone Украина».

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