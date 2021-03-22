Квартальные продажи Accenture выросли на 8% до 12,1 млрд долл.

22 марта 2021 г., 17:15

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Компания Accenture представила результаты по итогам за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 28 февраля.



Как отмечается, выручка Accenture за отчетный период выросла на 8% и составила 12,1 млрд долл.



Разводненная прибыль на акцию составила 2,23 долл., что выше прошлогоднего показателя на 17%.



Операционная прибыль увеличилась до 1,65 млрд долл., продемонстрировав годовой прирост на 11%.



Компания смогла привлечь новых заказов на сумму 16 млрд долл. - половина из них пришлась на консалтинговые услуги, и вторая половина на услуги аутсорсинга.



«Благодаря выдающимся финансовым результатам за второй квартал, мы уже вернулись к “допандемическим” темпам роста, а увеличение доли рынка происходит быстрее, чем до пандемии. В этом квартале мы обеспечили рекордное количество новых заказов, а также отличную прибыльность и свободный денежный поток… Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам не только восстанавливаться и перестраиваться, но и переосмысливать их будущее», подчеркнула главный исполнительный директор Accenture Джули Свит.



В сегменте «Коммуникации, медиа и технологии» прирост оборота составил 11% - 2,48 млрд долл.



Услуги для организаций финансового сектора принесли 2,38 млрд долл. (прирост на 14%).



Объемы продаж по направлению «Здравоохранение и государственные услуги:» выросли на 14% до 2,26 млрд долл.



Продуктовое направление также росло — на 6% до 3,34 млрд долл.



«Природные ресурсы» принесли 1,63 млрд долл., тут было отмечено падение на 4%.

Что касается географического распределения, то активнее всего бизнес рос в Европе — на 11%, здесь продажи составили 4,03 млрд долл. Развивающиеся рынки принесли компании 2,43 млрд долл., с приростом 8%. В Северной Америке позитивная динамика составила 4%, но этот регион традиционно демонстрирует самые высокие продажи - 5,63 млрд долл.



В 2021 финансовом году Accenture ожидает прирост выручки в диапазоне от 6,5% до 8,5% в местной валюте. Ранее аналитики прогнозировали прирост в интервале от 4% до 6%.

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