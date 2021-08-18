Планується створення академічної команди реагування на кіберінциденти

18 августа 2021 г., 15:15

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Держспецзв’язку спільно із Міністерством освіти та науки України розглядають можливість створення академічної команди реагування на кіберінциденти, до складу якої входитимуть студенти закладів вищої освіти Києва. Таку можливість обговорили під час зустрічі заступник Голови Держспецзв’язку Олександр Потій та заступник Міністра освіти та науки Ігор Гарбарук.

Заступник Міністра зазначив, що утворення цієї спільноти можливе в рамках Президентського університету.

Олександр Потій наголосив: «Наразі в Києві працює 9 закладів вищої освіти, в яких студенти навчаються за спеціальністю «Кібербезпека». На цій базі цілком можливо сформувати повноцінну академічну команду реагування, яка займатиметься питаннями виявлення кіберінцидентів, їх усунення та проведення розслідувань».

У рамках реалізації ініціативи зі створення академічної команди реагування Держспецзв’язку забезпечуватиме організаційно-методичну допомогу, підготовку, навчання фахівців та координаційну підтримку майбутньої команди.

Нагадаємо, кіберреформа UA30 покликана забезпечити здатність України захистити себе в кіберпросторі. Тому Держспецзв’язку націлено максимально ефективно використовувати всі наявні ресурси для кіберзахисту: фахівців, технології й процеси. Кіберцентр UA30 як ключова складова цієї реформи розвиває у фахівців практичні вміння з питань кіберзахисту та кібербезпеки.

З іншого боку, Президентський університет — майданчик, на якому проходитимуть апробацію нові освітні та наукові технології в навчальному процесі. Перш за все йдеться про нанотехнології, медицину, дипломатію, аерокосмічні технології, енергетику і кібербезпеку.

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