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Годовой доход Vega вырос на 3% до 661 млн грн.

28 февраля 2020 г., 13:05
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Годовой доход Vega вырос на 3% до 661 млн грн.

Телеком-оператор Vega подвел итоги деятельности за 2019 г. Доход компании за отчетный период вырос на 3% и составил более 661 млн грн. Показатель EBITDA увеличился на 17% – до 192,2 млн грн.

Оператор отмечает тенденцию постоянного расширения абонентской базы Vega на оптико-волоконных сетях. За прошлый год число пользователей высокоскоростного оптического Интернета увеличилось в 1,5 раза.

В целом доходы от предоставления телекоммуникационных услуг клиентам через высокоскоростные оптико-волоконные каналы передачи связи в 2019 г. выросли до 195,5 млн грн. Движутся вверх и показатели в B2B сегменте, в частности растет популярность сервисов бизнес-клиентам в рамках услуги «Виртуальная АТС» от Vega.

Количество пользователей фиксированной связи несколько уменьшилось, но это направление до сих пор остается важным источником дохода компании. В отчетном году телефония принесла оператору 151,7 млн грн дохода.

Капитальные инвестиции Vega в 2019 г. составили 77,2 млн грн. В основном, средства вкладывались в модернизацию оборудования и сетей. Как сообщают в компании – с момента старта проекта миграции пользователей телекомуслуг с технологии ADSL на FTTB или GPON оператор уже переключил с меди на оптику более 50 тыс. абонентов.


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