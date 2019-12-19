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LogMeIn выкуплена за 4,3 млрд долл. и стала частной

19 декабря 2019 г., 10:35

LogMeIn выкуплена за 4,3 млрд долл. и стала частной

Компания LogMeIn, которая в основном известна, как производитель генератора паролей LastPass, превратится в частную структуру. Ее акции будут выкуплены за 4,3 млрд долл. альянсом из инвестфондов Francisco Partners и Evergreen Coast Capital. Сделку планируется закрыть к лету следующего года.

За ценные бумаги будет выплачена премия в размере 25% от их стоимости в сентябре, после того, как в нескольких изданиях появилась информация о планируемой сделке.

Стоит отметить, что сама LogMeIn приобрела стартап LastPass, основанный в 2003 г., за 125 млн долл. четыре года назад.


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