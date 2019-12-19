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LG превзошла официальное отраслевое определение 8K ULTRA HD TV

19 декабря 2019 г., 9:35
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LG превзошла официальное отраслевое определение 8K ULTRA HD TV

Компания LG Electronics (LG) объявила, что ее телевизоры первыми в мире превзошли требования Ассоциации потребительских технологий (CTA) по новому поколению продуктов и услуг с технологией «8K Ultra HD».

Напомним, что ассоциация потребительских технологий США, разработала официальные отраслевые спецификации и логотип 8K Ultra HD, с целью дать определение стандарта и обеспечить продавцам и потребителям возможность лучше идентифицировать продукты, которые отвечают основным требованиям. Заявлено, что дебютирущие на CES 2020 телевизоры Real 8K от LG первыми в мире соответствуют всем необходимым требованиям CTA, включая те, что касаются разрешения, цифровых входных сигналов, расширенного динамического диапазона, масштабирования, глубины цвета и методики измерения.

Определение 8K от CTA основывается на пороговом значении, установленном Международным комитетом метрологии дисплеев. В руководстве по измерению на основе контрастной модуляции (КМ) говорится, что в дисплеях 8K UHD разрешение должно составлять не менее 50% порогового значения контрастной модуляции, а минимальное число активных пикселей — 33 млн. Другие органы, устанавливающие стандарты в отрасли, в частности Международная организация по стандартизации, также используют контрастную модуляцию как один из стандартов отрасли.

Уже с января 2020 года на каждом 8К телевизоре LG появится логотип CTA 8K UHD. Компания LG предлагает Real 8K телевизоры в двух категориях: OLED (LG SIGNATURE OLED 8K) и LCD (LG 8K NanoCell TV). Отмечается, что показатель контрастной модуляции в этих моделях находится в приделах 90%, тогда как некоторые другие модели в области остановились на значении ниже 50%.

Независимое тестирование Международной организации по тестированию и сертификации Intertek подтвердило, что 75-дюймовый телевизор LG NanoCell 8K значительно превосходит установленные ICDM требования по показателям КМ, ведь телевизор выдает 90% КМ по горизонтали и 91% КМ по вертикали. Другая ведущая международная фирма по тестированию, VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), доложила о практически идентичных результатах КМ.


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