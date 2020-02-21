Lenovo заявила о рекордном квартальном доходе в 14,1 млрд долл.

21 февраля 2020 г., 16:25

0

Tweet

Компания Lenovo объявила, что ее доход в третьем квартале достиг рекордных 14,1 млрд долл., показав рост на протяжении последних десяти кварталов. Прибыль до налогообложения выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 390 млн долл. Чистая прибыль также увеличилась на 11% в годовом исчислении и достигла 258 млн долл. Базовая прибыль на акцию за третий квартал равна 2,16 цента (16,90 цента HK$).

Сообщается, что группа PC and Smart Devices (PCSD), одно из двух бизнес-подразделений IDG (Intelligent Devices Group), достигла рекордного дохода в размере 11,1 млрд долл., ее прибыль до налогообложения составила 684 млн долл., а показатель рентабельности ㅡ 6,2%. В сегменте ПК Lenovo укрепила лидерскую позицию, совершив рекордное количество поставок, и на 2% превысила показатель роста развивающегося рынка персональных компьютеров. На конец календарного года Lenovo удержала первое место с долей рынка 24,3%, которая увеличилась на 1,6 пункта год к году. Рост продолжился как в быстро развивающихся категориях, так и премиальных, включая геймерские устройства, ультрабуки, рабочие станции, устройства с мощной графикой и ноутбуки на базе Chrome ー все они показали двузначный прирост объема год к году.

Еще одно бизнес-подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), уже пятый квартал подряд демонстрирует прибыльность. В подразделении компании в Латинской Америке объем производства превысил объем рынка на 19 пунктов, а уровень прибыльности достиг 5,8%. А выход нового смартфона Motorola razr подтверждает возвращение компании в премиальный сегмент, на котором будет сосредоточен главный фокус в будущем.

В подразделении Data Center Group (DCG) зафиксиван рост поставок систем хранения данных на 18% год к году. Из-за резкого снижения цен на ключевые комплектующие доход подразделения оставался неизменным год к году, а его рентабельность продолжала улучшаться. Доход, без учета заказов крупных клиентов, продемонстрировал рост почти на 16% ー самый высокий показатель за четыре года. В то же время на рынке Китая доход вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В обоих направлениях, программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure) и систем хранения данных, также наблюдается рост доходов более чем на 40%. Можно спрогнозировать, что рост продолжится во всех сегментах: серверах, системах хранения данных, Software Defined Infrastructure (SDI), высокопроизводительных вычислениях (HPC), программном обеспечении и сервисных услугах, поскольку подразделение DCG сосредоточено на привлечении различных клиентов и расширении каналов продаж.

Доход от разработки программного обеспечения и предоставления сервисных услуг впервые превысил 1 млрд долл. за квартал, увеличиваясь на 41% год к году, и теперь составляет 7% общего дохода компании. Доход направлении Smart IoT увеличился почти в четыре раза, достигнув 90 млн долл. Это обусловлено ростом в сегменте дополненной и виртуальной реальности, а также технологий Smart Home и Smart Office. Доход в сегменте Smart Infrastructure вырос более чем на 50% год к году благодаря направлениям Software Defined Infrastructure и Network Function Virtualization. Доход в сегменте Smart Vertical увеличился вдвое в результате роста в три раза доходов в направлении Datа Intelligence Business Group и решений группы PCSD в сферах здравоохранения и образования.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации