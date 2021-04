Samsung расширяет программу по превращению смартфонов в устройства для «умного дома»

22 апреля 2021 г., 16:05

0

Tweet

Samsung Electronics объявила о расширении программы Galaxy Upcycling и представила инициативу Galaxy Upcycling at Home, в рамках которой пользователи смогут дать вторую жизнь старым смартфонам Galaxy, превратив их в различные IoT-устройства с помощью простого обновления ПО. Сегодня компания запустила бета-версию сервиса в США, Великобритании и Корее.



Благодаря усовершенствованному решению на базе искусственного интеллекта, устройства Galaxy способны более точно различать звуки в повседневной обстановке, а также сохранять определенные звукозаписи. Например, если гаджет улавливает такие звуки, как плач ребенка, лай собаки, мяуканье кошки или стук, он отправит уведомление об этом на основной смартфон пользователя, и он сможет прослушать аудио.



Устройства также можно использовать в качестве светового датчика для измерения уровня освещенности помещения. Платформа SmartThings позволяет настроить это решение для автоматического включения света или телевизора, если в комнате становится темнее определенного уровня.



Чтобы устройство могло постоянно определять уровни шума и освещенности, оно должно активно работать в течение длительных периодов времени. В связи с этим Samsung добавила в Galaxy Upcycle at Home решения для оптимизации заряда батареи, чтобы снизить уровень потребления энергии. Устройства также смогут легко подключаться к SmartThings, что позволит им взаимодействовать с бесчисленным множеством других устройств интернета вещей в этой экосистеме.



«Интеллектуальные устройства для дома – быстрорастущий тренд в сфере бытовой электроники, и мы считаем, что бывшие в употреблении устройства Galaxy могут сыграть важную роль в превращении каждого дома в “умный”, – отметил Джэён Чжон (Jaeyeon Jung), вице-президент и руководитель группы SmartThings мобильного подразделения Samsung Electronics. – Программа превращает гаджеты Galaxy в устройства SmartThings и демонстрирует потенциал нашей интеллектуальной IoT-платформы для расширения возможностей повторного использования старых смартфонов. Благодаря Galaxy Upcycling at Home пользователи получат доступ ко всей экосистеме SmartThings, что позволит им изучать более широкие обновления и функции без необходимости покупки нового устройства».



«Мы переосмысливаем использование существующих ресурсов и считаем, что ключ к этому – создание решений для преобразования старых технологий в нечто новое за счет создания дополнительной ценности. Мы стремимся интегрировать экологически безопасные решения в нашу повседневную жизнь, и с помощью Galaxy Upcycling at Home пользователи тоже могут сделать шаг к более устойчивому будущему», прокомментировал инициативу Сунг-Ку Ким (Sung-Koo Kim), вице-президент по управлению устойчивым развитием мобильного подразделения Samsung Electronics.



Сегодня Galaxy Upcycling at Home предлагает широкий спектр решений, которые делают повседневную жизнь немного проще и заставляют придерживаться привычек, которые приносят пользу нашей планете. Предлагая пользователям возможность утилизировать мобильные устройства с новыми функциями и альтернативными способами применения, Samsung помогает продлить жизненный цикл продуктов и сократить количество электронного мусора.



Samsung рассматривает все аспекты своей деятельности с точки зрения экологической устойчивости. Это означает, что компания на всех этапах жизненного цикла продуктов принимает определенные меры, чтобы помочь миру перейти к экономике замкнутого цикла, которая подразумевает широкое использование экологически чистых материалов, продление срока службы устройств и повторно расходует ресурсы. Посредством таких программ, как Galaxy Upcycling, Samsung предоставляет людям инновационные технологии, которые меняют потребительский опыт и помогают оберегать экологию.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!