Эволюция складных смартфонов делает зигзаг

5 января 2022 г., 16:26

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Со времени провального дебюта складного первенца Galaxy Fold, ситуация в сегменте foldable, можно сказать, нормализовалась. Гигантские ресурсы, брошенные в прорыв, позволили избавиться от явных дефектов и сгладить проблемы, присущие самому конструктиву. Новые поколения устройств со складными экранами даже довольно неплохо продаются – рынок велик и падок на диковинные технологии. Но энтузиазм техно-гиков переходящ, и чтобы подпитать его на этот раз, ведущие производители готовятся предложить им портативные устройства, экран которых складывается два раза, причём в разные стороны.

Зигзагообразно складываемые смартфоны, в принципе, логичный этап эволюции foldable. Такая схема, впервые реализованная в прототипе, который фирма TCL показала в 2019 г., удобна тем, что не требует отдельного дисплея для пользования смартфоном в сложенном виде.

Об интересе Samsung к Z-конструктиву стало известно еще в мае, когда корейская компания показала муляж подобного устройства. В августе, на Международной конференции по информационным дисплеям (IMID 2021), прототип Galaxy S-Foldable уже демонстрировался с работающим 7,2-дюймовым (18:9) дисплеем, правда, в фиксированном, полураскрытом виде.

Но ещё за год до этого показа, конкурент Samsung, компания Microsoft, зарегистрировала патентную заявку, в которой описывалось аналогичное, зигзагообразно складывающееся устройство. Информацию об этом только 23 декабря обнародовало Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO). Предполагается, что редмондская компания сделает такую трёхэкранную схему базовой для нового портативного продукта под названием Surface Trio.

Об патенте на ту же тему, 23 декабря выданном Samsung в WIPO (World Intellectual Property Organisation), на днях сообщил ресурс LetsGoDigital. В отличие от концептуальной заявки Microsoft, здесь, на 42 страницах прилагающейся документации, описывается вполне законченная конструкция.

Galaxy Tri-Fold состоит из трёх сегментов, но аппаратная начинка, включая два аккумулятора, порты USB-C и HDMI, сосредоточена только в двух крайних модулях. Треть дисплея, остающаяся снаружи в сложенном виде, оснащена интегрированным в экран сенсором отпечатков пальцев. Конфигурация камер такая же, как в уже выпускаемой модели Z Fold 3 – три тыльные камеры и фронтальная, скрытая под экраном – однако на задней панели имеется небольшой дополнительный дисплей, благодаря чему снимать селфи станет возможно всеми четырьмя камерами

Samsung Electronics недавно оформила ещё несколько патентов, связанных с этим многофункциональным устройством, например, в прошлом месяце – на Z-образный смартфон с обратной беспроводной зарядкой. Скорее всего, мы услышим больше об этом универсальном смартфоне/планшете в 2022 или 2023 году.

Из других производителей, работающих над перспективными моделями в этом форм-факторе, можно назвать Vivo (устройство на Origin OS даже имеет виртуальную проекционную клавиатуру!), а также Huawei.

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