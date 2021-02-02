Huawei будет выпускать базовые станции в Европе

2 февраля 2021 г., 12:15

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По сообщению Huawei, официально запущено строительство завода по производству беспроводных решений компании в Европе (Huawei European Wireless Factory). Завод будет расположен в бизнес-парке города Брюмата региона Гранд-Эст во Франции.



На заводе Huawei будет производиться оборудование для базовых станций беспроводного доступа. Далее продукция будет распространяться между европейскими клиентами Huawei. Это знаковый проект для компании, ведь это первая производственная площадка такого класса, расположенная за пределами Китая. В конце 2019 проект анонсировал Лян Хуа (Liang Hua), президент Huawei. Строительные работы начнутся уже в этом году, а открытие завода запланировано на 2023 год.



Заявлено, что Huawei планирует нанять на завод 300 сотрудников из французского региона Гранд-Эст. Долгосрочная цель компании — увеличить штат до 500 человек и инвестировать за год 1 млрд евро в производство решений.

«Завод Huawei в Европе — это первая производственная площадка такого класса, которую мы строим за пределами Китая. Это свидетельствует о нашей преданности Европе, где мы ведем свою деятельность с 2000 года. Это также демонстрирует наше желание взять на себя долгосрочное обязательство по созданию рабочих мест и экономической ценности в регионе», — сказала Кэтрин Чен (Catherine Chen), вице-президент и член совета директоров Huawei.

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