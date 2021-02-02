Контакт-центры получат усовершенствованных виртуальных агентов Google Dialogflow CX

2 февраля 2021 г., 11:35

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Сервис Dialogflow CX — часть предложения Contact Center AI компании Google — отныне становится доступным для каждой организации, желающей автоматизировать работу своих контакт-центров.

По информации разработчика, продвинутые виртуальные агенты из встроенной библиотеки Dialogflow CX смогут взять на себя рутинные голосовые звонки и обращения в чат, высвободив операторов-людей для общения с клиентами по самым важным вопросам, требующим индивидуального подхода.

«Dialogflow CX может плавно и точно переключаться между темами, обрабатывать дополнительные вопросы и работать по нескольким каналам, чтобы минимизировать вмешательство живых агентов, — пояснили в блоге Энтони Пассемард (Antony Passemard), отвечающий в Google за продукт Conversational AI, и Шантану Мисра (Shantanu Misra), продуктовый менеджер Dialogflow CX. — Он разработан специально для предприятий с масштабными средами высокой сложности, чтобы обеспечить новый уровень сотрудничества и эффективности для команд по работе с клиентами».

В основу этого сервиса Google положена её технология Natural Language Understanding AI, которая позволяет виртуальным агентам распознавать намерения людей и общаться с ними на двух десятках различных языков.

Компании также могут использовать интуитивный конструктор визуальных потоков, чтобы улучшать диалоговый дизайн в соответствии с потребностями клиентов, и тестировать, какие взаимодействия работают лучше всего, не нарушая обслуживания клиентов.

Google предлагает несколько типов и редакций агентов Dialogflow CX. Тип агента, его функции и расценки различаются для каждой редакции.

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