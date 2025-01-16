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Sergey Petrenko

Google демпінгує на AI

16 января 2025 г., 17:45
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Google об'єднує AI-чатбот Gemini з підписками Workspace і підвищує ціни. Раніше компанії платили додатково $20-30 за користувача на місяць за доступ до Gemini в Gmail, Docs та інших сервісах, тепер ці функції будуть включені в базові тарифи.

Інтеграція включає бічну панель Gemini в Gmail і Drive, допомогу з написанням текстів, розумні відповіді, резюмування, створення зображень, поліпшене автозаповнення в таблицях та інші AI-функції. Користувачі також отримають доступ до Gemini Advanced з моделлю 1.5 Pro.

Google пояснює це тим, що AI стає фундаментальною зміною в організації роботи, тому нелогічно виділяти його в окрему підписку. Заодно компанія підрізає конкурентів, які продовжують брати додаткову плату за AI-функції.

Ціни на всі тарифи зростуть «на пару доларів на місяць». Наприклад, Business Standard з Gemini раніше коштував $32 ($12 за Workspace +$20 за Gemini) за користувача, тепер буде $14 – лише на $2 більше базового тарифу без AI. Нові ціни набувають чинності з 15 січня для нових клієнтів і з 17 березня для наявних.

Google демпінгує на AI

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Alvas | 16 января 2025 г., 23:05 | ссылка

Я ж казав що конкуренція - благо для користувачів ;-)

  

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