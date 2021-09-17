Мировой рынок умных колонок и дисплеев вырос на 35%

17 сентября 2021 г., 15:05

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Несмотря на проблемы в цепочках поставок, дефицит отдельных компонентов и негативное влияние на потребительский спрос Дельта-варианта COVID-19, мировой рынок умных колонок и дисплеев достиг очередной рекордной отметки. Эксперты из Strategy Analytics сообщают об отгрузке во второй четверти 2021 г. не менее 39,5 млн устройств, что на 34,8% больше в годовом сопоставлении.

Продажи умных дисплеев за рассматриваемый период увеличились на 45%, до 11,6 млн шт., тогда как продажи умных колонок начального уровня (без дисплеев) выросли на 31%.

В сегменте умных дисплеев Baidu стремительно наращивает отрыв от конкурентов. За вендором уже не менее 38% общих поставок, тогда как у ближайшего преследователя в лице Amazon — 26%. Модель Baidu Zaijia X8 признана глобальным бестселлером квартала, а следом разместились Baidu Zaijia 1c и Amazon Echo Show 5.

На общем рынке (умные дисплеи и умные колонки) Amazon по-прежнему сохраняет лидерство, а компанию ей составили Google, Baidu, Alibaba и Apple. Отрыв Тор-5 от остальных участников рынка усиливается за счет того, что ведущие вендоры активно наращивают позиции в ценовых сегментах «entry» (50-99 долл.) и «ultra-low» (49 долл. и ниже).

По итогам первого полугодия общие поставки умных колонок и дисплеев выросли на 35,3%, до 77,2 млн устройств.

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