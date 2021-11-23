Умер Джей Ласт — один из восьмёрки, создавшей Кремниевую долину

23 ноября 2021 г., 14:05

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Основатели Fairchaild Semiconductor на фото 1960 года. Слева направо: Гордон Мур (Gordon Moore), Шелдон Робертс (Sheldon Roberts), Юджин Кляйнер (Eugene Kleiner), Роберт Нойс (Robert Noyce), Виктор Гринич (Victor Grinich), Джулиус Благк (Julius Blank), Джин Хорни (Jean Hoerni) и Джей Ласт (Jay Last).

Две недели назад в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) скончался 92-летний Джей Ласт (Jay Last), — физик, стоявший у истоков создания современных технологий производства кремниевых микросхем и входивший в число восьми предпринимателей, чья компания заложила техническую, финансовую и культурную основу Кремниевой долины.

В 1956 году, когда Ласт заканчивал докторантуру в Массачусетском технологическом институте, к нему обратился Уильям Шокли (William Shockley). Изобретатель транзистора, удостоенный в том же году за это Нобелевской премии, пригласил его присоединиться к работе по коммерциализации кремниевого транзистора недалеко от Пало-Альто (штат Калифорния).

Проработав в Shockley Semiconductor Laboratory около года и раздражённый чрезмерно авторитарным стилем управления доктора Шокли, Ласт вместе с семью его коллегами ушёл, чтобы основать Fairchild Semiconductor.

Позже их стали называть «восьмеркой отступников», а их компания Fairchild Semiconductor, как теперь считается, стала стартовым центром формирования, того, что впоследствие получило название Кремниевой долины.

В лаборатории Шокли доктор Ласт и его коллеги занимались тем, что после химического травления транзисторов в листе кремния, вырезали каждый из них и соединяли отдельными проводами — это было чрезвычайно сложно, неэффективно и дорого.

Один из учредителей Fairchild, Роберт Нойс (Robert Noyce), предложил альтернативный метод, который и воплотила в жизнь команда под руководством Ласта. Они разработали способ совместного изготовления транзисторов с проводниками в одной и той же пластине кремния.

Этот метод до сих пор используется для создания кремниевых чипов, транзисторы которых с тех пор экспоненциально уменьшаются в размерах в соответствии со знаменитым законом Мура, который сформулировал ещё один основатель Fairchild, Гордон Мур (Gordon Moore).

Со смертью Ласта, Мур остаётся последним живым представителем этой восьмерки.

«Не было ничего важнее Fairchild Semiconductor для Кремниевой долины в том виде, в каком мы её знаем сегодня», — сказал Дэвид Брок (David C. Brock), куратор и директор Центра истории программного обеспечения в Музее истории компьютеров в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Руководители Fairchild Semiconductor создали еще несколько компаний по производству микросхем, включая Intel, соучредителем которой является Мур, и Amelco — доктор Ласт. Основатели и сотрудники компании также образовали ряд ведущих венчурных предприятий Кремниевой долины и лично инвестировали, как это сделал Ласт, во многие фирмы, возникшие в регионе за прошедшие десятилетия.

Доктор Ласт оставил полупроводниковый бизнес необычно рано, в 1974 году. Дальнейшие полвека, помимо инвестирования, он посвятил коллекционированию предметов искусства, альпинизму и писательскому труду.

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