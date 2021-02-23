Український ринок ПК у 2020 році скоротився на 4.4%

23 февраля 2021 г., 10:25

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За даними аналітичної компанії IDC, за підсумками 2020 р. український ринок ПК (включаючи ноутбуки та десктопи) зменшився на 4.4%, до 973 тис. шт. Поставки ноутбуків склали майже 581 тис. пристроїв, що на 5.7% менше, ніж у 2019 р.; при цьому 63% річного обсягу ноутбуків прийшлося на другу половину року. Поставки настільних ПК в 2020 р. зменшилися на 3.5% і склали 391 тис. шт., при цьому частка моноблоків впала до 7% (рік тому складала 11%).

У четвертому кварталі 2020 р. український ринок персональних комп'ютерів знизився на 3% (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року), до 317 тис. одиниць. При цьому, настільні системи продемонстрували падіння на 10% в штучному вираженні, до 121 тис. шт. Що стосується ноутбуків, то тут вендори намагалися наповнювати канал, компенсуючи низький рівень поставок першої половини року та враховуючи попит на мобільні ПК. За IV квартал було поставлено 196 тис. шт., що на 2.1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Можна також відзначити, що незважаючи на те, що в Україні не було великих державних тендерів по закупівлі ноутбуків для освітньої галузі, річний ріст у цьому сегменті у другій половині 2020 р. перевищив 500%, хоча це досить скромний показник в порівнянні з такими країнами, як наприклад Польща або Казахстан. Крім того, великим попитом користувались ультратонкі та ігрові ноутбуки (з річним ростом майже 30% та 76% відповідно у IV кварталі 2020 р.).

IDC очікує, що за підсумками 2021 р. український ринок ПК наблизиться до позначки 1.12 млн пристроїв і його зростання складе 15.3%.

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