Рост мирового рынка IaaS в 2019 г. превысил 37%

12 августа 2020 г., 14:45

Если верить оценкам Gartner, в 2019 г. объем мирового рынка опирающихся на IaaS публичных облачных услуг достиг в объеме 44,5 млрд долл. В годовом сопоставлении позитивная динамика составила 37,3%, а подконтрольная пяти ведущим игрокам рынка (Amazon, Microsoft, Alibaba, Google и Tencent) доля за год увеличилась с 77 до 80%.

С годовым доходом на уровне 20 млрд долл., почти половину (45%) рассматриваемого рынка удерживает Amazon. Выручка доминирующего в Китае iAAS-провайдера Alibaba Cloud выросла на 62,4%, до 4 млрд долл. Рост бизнеса второго, крупнейшего в Поднебесной провайдера — Tencent — превысил 100%.

В дальнейшем Gartner имеет намерения объединить сегменты IaaS и PaaS в единое направление CIPS (Cloud Infrastructure and Platform Services). Предполагается, что объем мирового рынка CIPS в 2019 г. увеличился на 42,3% «YoY», до 63,4 млрд долл. В Тор-3 этого направления по итогам прошлого года вошли Amazon, Microsoft и Alibaba, а замкнули Тор-5 Tencent и Oracle.

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