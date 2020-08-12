 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 32 (1227)

02.08 - 09.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рост мирового рынка IaaS в 2019 г. превысил 37%

12 августа 2020 г., 14:45
Рост мирового рынка IaaS в 2019 г. превысил 37%

Если верить оценкам Gartner, в 2019 г. объем мирового рынка опирающихся на IaaS публичных облачных услуг достиг в объеме 44,5 млрд долл. В годовом сопоставлении позитивная динамика составила 37,3%, а подконтрольная пяти ведущим игрокам рынка (Amazon, Microsoft, Alibaba, Google и Tencent) доля за год увеличилась с 77 до 80%.

С годовым доходом на уровне 20 млрд долл., почти половину (45%) рассматриваемого рынка удерживает Amazon. Выручка доминирующего в Китае iAAS-провайдера Alibaba Cloud выросла на 62,4%, до 4 млрд долл. Рост бизнеса второго, крупнейшего в Поднебесной провайдера — Tencent — превысил 100%.

В дальнейшем Gartner имеет намерения объединить сегменты IaaS и PaaS в единое направление CIPS (Cloud Infrastructure and Platform Services). Предполагается, что объем мирового рынка CIPS в 2019 г. увеличился на 42,3% «YoY», до 63,4 млрд долл. В Тор-3 этого направления по итогам прошлого года вошли Amazon, Microsoft и Alibaba, а замкнули Тор-5 Tencent и Oracle.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  