120 млрд. долл. на игрушки?

16 ноября 2020 г., 14:15

+11

голос Tweet

App Annie представила прогноз касательно вектора развития рынка мобильных приложений в будущем году. Изменившийся рынок смещает акценты в сторону мобильных приложений, которые позволяют работать, учиться и развлекаться, не покидая дома.

По данным статистики, в 2020 г. TikTok продемонстрировал стремительный рост числа активных пользователей – с 2018 г. этот показатель увеличился примерно втрое. Ожидается, что в 2021 г. TikTok не только присоединится к приложениям с 1 млрд. активных пользователей в месяц, но и выйдет на показатель 1,2 млрд. Кроме того, по прогнозу в следующем году мобильные устройства будут еще больше помогать организовывать быт, работу и развлечения дома. Только на смартфонах под Android время, проведенное в категории подобных приложений, достигнет 1,3 трлн. часов. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в категориях «Образование» составит 67%, «Бизнес» – 57%, «Шопинг» – 40%.

Мобильные игры показали рекорд по количеству скачиваний в 2020 г. – с пиковых значений во II квартале и до показателей III квартала, когда среднее количество еженедельных скачиваний игр по всему миру выросло на 15% в годовом сопоставлении. В условиях растущего спроса на игры категорий Casual и Core потребительские расходы на мобильные игры достигнут новых рекордных значений и превысят 120 млрд. долл.

Грядущий 2021 станет годом гибридных мобильных игровых жанров, так как у геймеров появляется все больше свободы действий, а смартфоны становятся более функциональными для предоставления более сложных развлечений, которые ранее были доступны пользователям только на консолях или ПК. Гиперказуальные игры пользуются повышенным спросом: в первом полугодии 2020 г. по всему миру было скачано 5 млрд. игр этого жанра.

Среднее ежедневное время, затрачиваемое на одного пользователя, во время пандемии достигло нового максимума в 4 часа 20 минут в день – это на 20% больше, чем в 2019 г. и составляет свыше 25% от среднего дневного времени бодрствования. В 2021 г. мы станем свидетелями скачка расходов на мобильную рекламу до 290 млрд. долл., а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 21%.

Пользователи в США в 2021 г. установят на своих телефонах в среднем 9,5 приложений для трансляции потокового видео – на 85% больше, чем в 2019 г., что связано с поиском новых поставщиков контента, которые могли бы заполнять информационные пустоты.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!