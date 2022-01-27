Veeam сообщает о росте направления облачной защиты на 420% по итогам 2021 г.

27 января 2022 г., 14:45

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Компания Veeam Software, поставщик решений для резервного копирования, восстановления и управления данными, объявляет о завершении шестнадцатого подряд квартала с двузначным ростом ежегодного регулярного дохода. Глобальный показатель ARR вырос на 27% год к году. Регион EMEA также продемонстрировал в 2021 г. двузначный рост ARR на 28% в годовом исчислении.

«Спрос пользователей на решения, обеспечивающие защиту и резервное копирование данных независимо от места их размещения, будь то локальное, облачное или граничное размещение, растет по мере увеличения числа развертываний приложений. Для удовлетворения этого спроса в 2021 г. Veeam последовательно совершенствовала свои продукты для резервного копирования – Microsoft Office 365, Veeam Backup & Replication v11 и v11a. Компания смогла также увеличить свою долю на рынке ПО для репликации и защиты данных. Наконец, Veeam планирует внедрить поддержку данных в SalesForce, расширив тем самым свое присутствие на рынке защиты данных в SaaS-приложениях», – говорит Фил Гудвин (Phil Goodwin), вице-президент по исследованиям IDC.

Среди наиболее заметных итогов 2021 г.:

Рост более чем на 420% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года направления облачной защиты данных. Новые версии Veeam Backup для AWS v4, Veeam Backup для Microsoft Azure v3 и Veeam Backup для Google Cloud v2 теперь интегрированы в Veeam Backup & Replication v11a, обеспечивая полную функциональность для обладателей универсальной лицензий Veeam (VUL);

Тренд перехода к хранению данных в облаке. В 2021 г. компания перенесла более 500 ПБ данных в публичные облачные хранилища, темпы роста данного направления составили 135% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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