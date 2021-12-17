Новым генеральный директором Veeam назначен бывший вице-президент Microsoft и SAP

17 декабря 2021 г., 9:35

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Компания Veeam Software объявила о назначении Ананда Эсварана (Anand Eswaran) новым генеральным директором и членом совета директоров компании.



Как отмечается, Уильям Х. Ларджент (Билл Ларджент) покинет пост CEO и сосредоточится на своей роли председателя совета директоров. Компания Veeam, ежегодный регулярный доход (ARR) которой в этом году превысил 1 млрд долл., обслуживает более 400 тыс. клиентов, помогая обеспечивать миграцию, контроль и надежную защиту данных в любых средах и в гибридном облаке.



Эсваран пришел в Veeam после успешной работы в компании RingCentral, где он был президентом и старшим операционным директором, отвечая за рост и расширение клиентской базы. Под руководством Эсварана, финансовые результаты (ARR компании) составили 1,6 млрд долл., что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года.



По заявлению компании, Билл Ларджент был опорой компании на протяжении последних 15 лет. Под его руководством 2021 г. стал для Veeam рекордным по росту прибыли. Компания в пятый раз была признана лидером Магического квадранта Gartner в 2021 г. на рынке решений корпоративного класса для резервного копирования и восстановления данных. Второй год компания демонстрирует высочайший уровень по способности к реализации решений и, благодаря опережающему росту, по данным IDC, обеспечила себе вторую позицию в мире по доле рынка.



«Veeam – уникальная компания, которая растет значительно быстрее рынка. Я рад присоединиться к талантливой команде в момент ее развития, – отметил Ананд Эсваран, генеральный директор Veeam. – Объемы данных растут, они стали одним из самых важных активов для организаций по всему миру. Управление, обеспечение безопасности и защиты данных играют ключевую роль в работе современных организаций, а отсутствие надежной стратегии в области данных может привести к катастрофе. Компания Veeam обладает уникальным потенциалом для совершения прорыва, поскольку находится в центре экосистемы данных, предлагая надежную защиту от вымогательского ПО и возможность защищать данные, где бы они ни находились».



В компании RingCentral Эсваран руководил подразделениями, отвечающими за продукты, инженерные разработки, продажи, маркетинг, оказание услуг, обслуживание клиентов, операционную деятельность, ИТ и кадры. До RingCentral Эсваран курировал бизнес Microsoft в коммерческом и государственном секторах по всему миру. Ранее он возглавлял подразделения Microsoft Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care и Customer Success – глобальную команду из 24 тыс. специалистов.



До прихода в Microsoft Эсваран был исполнительным вице-президентом оцениваемого в $5,4 млрд подразделения глобальных услуг компании SAP. Он руководил работой 17 тыс. специалистов, отвечающих за бизнес-процессы и технологии, которые при помощи корпоративных приложений SAP ускоряли создание добавленной стоимости для клиентов и партнеров. Эсваран занимал ряд других руководящих должностей, в том числе вице-президента по глобальным программным услугам в HP, вице-президента по глобальным профессиональным услугам в Vignette (сейчас OpenText) и старшего менеджера в Braun Consulting (сейчас Fair Isaac).

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