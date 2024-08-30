30 августа 2024 г., 16:32

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Financial Times ознайомилася з фінансовою звітністю Telegram, яка раніше не публікувалася, і повідомляє цікаві дані – за підсумками 2023 року виторг компанії становив 342 млн дол. за збитку 108 млн. Після сплати податків збиток становив 173 млн дол.

Частково, як зазначає видання, втрати були компенсовані оцінкою активів, зокрема, криптовалюти TON, якої в компанії значилося на 400 млн на кінець року. У 2024 році компанія продала TON на 224 млн дол.

В інтерв'ю Financial Times у березні цього року Дуров повідомляв, що витрати на одного користувача в них 70 центів на рік. Якщо це було правдою і становило середній показник у 2023 році, то виходить розбіжність – середня аудиторія становила б 640 млн користувачів, а Дуров ще 2022 року повідомив, що аудиторія месенджера перевищила 700 млн, а в липні 2023 року сягнула 800 млн. Щоправда, це власні повідомлення компанії.

Якщо згадати, що 9 січня повідомлялося про 5 млн передплатників Premium (а 8 грудня про 4 млн), то можна дуже приблизно уявити собі структуру доходів. Ймовірно, приблизно половину або трохи менше становлять підписки, меншу суму – продаж реклами.

Арешт Дурова, безумовно, ускладнює ситуацію – TON упав приблизно на 20%, курс облігацій – а в компанії їх випущено на 2 млрд дол., – також упав. При цьому зростання аудиторії, яку новоявлені лібертаріанці наводять як приклад народної мудрості, означає зростання витрат. А становище абузостійкого сервісу, яку так обстоював Дуров, публічно показуючи середній палець, виглядає не такою вже невразливою.

Telegram у збитках

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