В Україні 150 тисяч терміналів Starlink, 100 тисяч з них приватні 

21 сентября 2023 г., 15:41

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Після того, як я написав про Starlink у потяги, отримав як публічний, так і приватний зворотний відклик щодо взагалі роботи Starlink, вартості терміналів, пакетів та використання, на території України та не тільки.

Тому вирішив все це зібрати до купи та дати відповіді. Для себе я окреслив такі питання.

1. Кількість Starlink терміналів на території України?

2. Відсоток тих, які були надані завдяки МТД (матеріально технічної допомоги) партнерів та куплених нашими волонтерами?

3. Вартість різних терміналів Starlink?

4. Що таке якість та наявність SLA?

5. Скільки на нас (Україні) заробляє компанія SpaceX?

6. Чи є альтернатива рішенню компанії SpaceX?

Для цього аналізу я використовував суто відкриті джерела інформації з мережі. Витратив трошки часу, та можу дійти висновку, що станом на 2023 рік на території України знаходиться десь приблизно 140-150 тисяч терміналів. Цю цифру на нараді мені підтвердили фахівці центру підтримки Starlink. На питання щодо обґрунтування це методологічно, не зможу, суто інсайди, та відкриті дані, та трошки OSINT. Можливо десь є похибки.

Тепер з чого утворюється ця цифра загальної кількості терміналів? З публічних джерел є інформація, що як допомогу партнери нам надали приблизно 45 тисяч терміналів Starlink, куди вже входить абонентська плата. Далі залишаються приватні термінали, що купували наші громадяни, та сплачують за них абонплату. Це приблизно понад 100 тисяч таких терміналів, які купили громадяни України. Тільки вдумайтесь яка цифра.

Так скільки Україна сплачує грошима громадян України компанії SpaceX? Нижче я розберу це детально, але це десь приблизно 10 млн доларів щомісяця. Хоча я думаю ця цифра трошки більше. Ця цифра складається з вартості пакета, та вартості на проведення валютної операції, тому що ми платимо з гривні на долар, а це також накладні витрати. До речі, вже замислився, може варто такі платежі на рівні Закону якось звільнити від оподаткування.

Ми розуміємо, що такими терміналами користуються наші котики. Нам треба розробити фінтех рішення, котре дозволить платити українцям у гривнях, та надавати контрактні послуги юридичним особам. Бо зараз юридично немає механізму юридичній компанії з України легально придбати та сплачувати за Starlink. Така прозорість вирішить багато питань валютних платежів фізичних осіб, прозорість, інструментів закупівлі державними установами.

Згадую, що свого часу була ще незрозуміла схема, коли одна з британських компаній для нашого МО законтрактувала 1300 комплектів Starlink, та сплачувала абонентську плату $2500 на місяць за кожен термінал. Тривала ця історія недовго, і коли на цьому було сфокусовано погляди, зупинилась та більше не відновлювалась. Мої депутатські запити свого часу теж якось зникли… Але ж тепер у нас новий менеджмент МО. Зараз класична абонентська плата за послугу Starlink, з урахуванням всього складає десь $105 щомісяця.

Що у світі? Європа придбала приблизно 80 тисяч терміналів Starlink. Найбільше всього United Kingdom, France і т.д. Тобто, на мій погляд, Україна у вигляді громадян сплачує більше грошей компанії SpaceX, аніж вся Європа разом. Можемо казати, що ми є самим великим клієнтом компанії. Тому мені інколи дивно, коли нас намагаються обмежити у використання терміналів Starlink.

Всі такі механізми сірих покупок несуть ризики бути ошуканими, або взагалі втратити гроші. Тобто залишитись як то кажуть з розбитим коритом, коли термінал Starlink у вас є, а от доступ до нього відсутній, і ви нічого не можете з ним зробити. Бо не ви купували, не на вас акаунт, а сервісу в Україні не має.

Щодо вартості та різниці самих терміналів. Так, є класичні термінали REV3, а є HP1 (High Performance), де потенціал заліза вищий, аніж у перших, що правда поки цей потенціал заліза не уведений в експлуатацію. Той хто користувався (я користувався) можу сказати, що HP1 працює трошки краще, аніж REV3.

Вартість термінала Starlink складає від 16-30 тисяч грн на території України – це версія (REV3), а HP1 від 2,5 тис. дол. Це вкрай рідкий гість у нас.

Більша частина терміналів завозиться на територію України, за сірою схемою. Ну тобто, замовляють у Польщу, звідти роблять назвемо це так, релокацію на територію України. Нещодавно промайнула інформація, що начебто з першого жовтня компанія SpaceX заблокує будь-яку мобільність наявних терміналів. А для того, щоб залишитись мобільним треба перейти на інший тарифний пакет. Цю інформацію розповсюджував один з реселерів, що правда жодної інформації на сайті компанії SpaceX я поки не знайшов. Так, мені б не хотілось, якби умови змінились. Бо інакше важко буде їздити у відрядження, де немає жодного покриття, а треба бути на зв’язку. Та збільшення вартості абонплати для наших громадян теж не дуже буде приємне.

Якщо знову повернутись до питання мобільний не мобільний, партнерський або власно придбаний, саме з цього й виходить наявність або відсутність SLA. Тобто в наявній угоді компанії SpaceX вказано щодо заборони використання у русі, питання стосується гарантії та можливого розірвання угоди згідно п.3.3. Кому цікаво вивчайте, але поки я не бачу обмежень у питанні використання.

Але там є купа моментів, котрі не формалізовані, і так SpaceX не гарантують роботу під час руху, окрім тих що начебто мають на це можливість. Знову ж таки я користувався різними терміналами. Ті що по МТД, працюють як у русі, так і статично відчутно краще, тобто там явно присутній показник SLA.

Тепер про ризики, та альтернативи. Ну я думаю що ні для кого вже немає таємниці, що термінали Starlink відіграють вкрай важливу місію під час роботи наших котиків. Але станом на сьогодні альтернативних рішень що працює практично не існує. Якщо казати про системи, які знаходяться на геостаціонарній орбіті, вони вже не зможуть задовольнити ті платформи, які використовуються в умовах сучасних реалій та нашими котиками. Тому суто LEO (низька навколоземна орбіта), а тут всього два гравці. Але той же OneWeb станом на сьогодні має дуже обмежені місткості у мережі. Так він може покрити якийсь відсоток потреби, як альтернатива, але це дійсно вкрай маленький відсоток. А використання старих систем з геостаціонарної орбіти принаймні дозволить зберегти критичну функціональність керування у разі будь-яких збоїв.

Друзі я не знаю, чи було вам цікаво, звісно це не про велогенератори, але сподіваюсь інформація буде корисна.

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