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Два українські університети доєднаються до освітньої програми Google.org з кібербезпеки

18 февраля 2025 г., 17:35
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Два українські університети доєднаються до освітньої програми Google.org з кібербезпеки

Програма «Семінари з кібербезпеки» від Google.org оголосила університети, які отримають підтримку від Google.org для розширення доступу до освіти з кібербезпеки. Окрім європейських університетів, програму розширено на заклади вищої освіти Близького Сходу та Африки. Серед вишів, що отримають підтримку від Google.org, два українських університети – Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Згідно з деякими оцінками кількість кібератак у світі минулого року зросла на 44%, і майже половина малих та середніх підприємств у Європі зазнала кібератак протягом останніх двох років. Тим часом Європа відчуває нестачу 883 тис. фахівців з кібербезпеки. Тому восени 2023 року було запущено програму «Семінари з кібербезпеки» від Google.org та виділено 15 млн дол. на розширення доступу до освіти з кібербезпеки.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях та політиці, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університети-учасники забезпечать тисячам студентів можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони. У межах програми планується захистити від кібератак понад 3500 місцевих організацій в різних країнах. Університети також отримають ключі безпеки Titan та безплатне навчання з кібербезпеки завдяки партнерству з провідною європейською GovTech компанією Possible Digital.

Таким чином університети посилять кібербезпеку у своїх спільнотах і водночас готуватимуть нове покоління фахівців через практичний досвід роботи.

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