Не можешь победить - возглавь

25 марта 2021 г., 17:05

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Именно так решил Amazon сделав свой форк ElasticSearch. Компании нового поколения, зарабатывающие на OSS, сталкиваются с новыми проблемами, которых не было у их предков (типа Red Hat). А именно с апроприацией продуктов со стороны облачных провайдеров.

Интересная, в целом, ситуация в которой личные предпочтения остаются таки не на стороне облаков. Ситуация эта тянется уже достаточно долго, и начал её не ES. Ещё в 2018 году MongoDB выпустила новую лицензию собственной разработки SSPL и являющуюся изменённой AGPL 3.0.

Единственное и главное ограничение данной лицензии – если компания создаёт какой-то сервис на базе продукта она должна либо выложить все исходники, либо купить корпоративную лицензию. Проще говоря, не даёт права облачным провайдерам зарабатывать на бесплатном продукте (опционально) с открытым исходным кодом, ничего не возвращая взамен.

И началось… Часть сообщества ополчилась на это, в целом здравое решение, и сделала свою Mongo c sql и "женскими командами поддержки". OSI признала SSPL прориетарной и ограничивающей лицензией. В результате API-совместимый с MongoDB сервис БД, представленный AWS, поддерживает только версию 3.х, выпущенную при старой лицензии.

С тех пор на новую лицензии перешли менее раскрученные и известные, но достаточно популярные решения – Graylog и CockroachDB. Кстати, примерно с тем же результатом, в итоге.

Теперь вот настала очередь ElacticSearch сменить лицензию. Война между поисковым движком и облачным гигантом идёт уже достаточно давно. Сначала AWS выпустил свою бесплатную и открытую версию расширения для ES, которую сам разработчик продаёт в рамках enterprise лицензии. Elastic не нашёл варианта лучше, как сменить лицензию на все свои продукты, на что AWS и объявил о создании своего форка.

Шаг, со стороны AWS, весьма логичный – управляемый сервис ES даёт отличную добавочную стоимость к обычному EC2 и продаётся как горячие пирожки. Поэтому в отличие от сервиса с MongoDB нельзя просто, например, отложить выпуск сервиса и переделать его с нуля. Никто не будет рубить голову курице, несущей золотые яйца.

Интересно каковы будут последствия для каждого из игроков. Думаю, что в реальности AWS будет развивать свою ветку и добавлять функции, связанные именно с поиском, тогда как Elastic будет и дальше развивать опции по безопасности. И напрямую продукты особо конкурировать не будут.

Но в данном случае важен именно случай, прецедент. И я не исключаю что война бобра с ослом ещё не окончена и скоро мы увидим новые «серии».

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