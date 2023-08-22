Meta готує AI-помічника для програмістів

22 августа 2023 г., 16:25

Meta планує випустити конкурента Copilot – програмне забезпечення, яке зможе генерувати код. Воно базуватиметься на останній версії LLM компанії – Llama 2 і водночас на відміну від пропрієтарних розробок OpenAI та Google, буде проєктом з відкритим кодом. Можливо, реліз продукту відбудеться вже цього тижня.

Щоправда, цікаво, як це буде реалізовано – сервісом чи готовим рішенням, яке потребуватиме інсталяції? У другому варіанті це буде рішення не для всіх. Оскільки сама Llama 2 у різних варіантах займає від кількох гігабайтів до кількох сотень – так просто з собою не поносиш. Невідомо також, як цей реліз буде пов'язаний з CodeCompose – AI-помічником, про запуск якого було оголошено в травні.

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