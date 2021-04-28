Чип идущий на смену Apple M1 уже запущен в производство

28 апреля 2021 г., 9:25

Как сообщает издание Asia Nikkei, следующее поколение компьютерных процессоров Apple, уже запущено в производство.



По словам источников, отгрузки нового чипсета, предварительно именуемого как M2 могут начаться уже в июле для использования в MacBook, которые должны поступить в продажу во второй половине этого года.



Новый набор микросхем производится Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с использованием новейшей технологии производства полупроводников, известной как 5+ нм, или N5P.

Как отмечается, для того, чтобы запустить производство нового чипа TSMC требуется не меньше трех месяцев.



Apple впервые представила M1 в конце 2020 года и заявила, что компания на протяжении двух лет полностью откажется от использования чипов Intel.



По данным исследовательской компании IDC, из-за перехода на работу из дому поставки Mac подскочили на 29% до 23,1 миллиона единиц в 2020 году. В период с января по март Apple поставила 6,69 млн компьютеров, что на 111% больше, чем годом ранее, когда пандемия нарушила производство электроники по всему миру.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!