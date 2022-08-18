Лампа-сканер CZUR Aura Pro – що це таке та навіщо?

18 августа 2022 г., 15:27

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Після оновлення настільного ПК настав час периферії. І якщо старенький багатофункціональний «комбайн» від Samsung – принтер-сканер-копір – ще цілком успішно виконує функції друку, то ось зі сканування та розпізнавання тексту, особливо в книгах – вже зовсім не те. Та й завдання змінилися – часто доводиться сканувати різні документи, буклети та брошури на 10-15 аркушів, а також хочу сканувати деякі книги зі своєї бібліотеки.

І, як показав досвід – наявний сканер Samsung з цим справляється досить повільно, а якщо йдеться про щось, що має палітурку – взагалі відсканувати нереально. Тому подивився, що є на ринку з нових «комбайнів» та окремих сканерів (не цікавився цією темою близько 10 років) – і виявив для себе цілий підвид «сканерів-ламп», призначених якраз для сканування розворотів книг і дуже цікавих показників. продуктивність сканування. А далі – багато в чому зіграв свою роль зовнішній вигляд і дизайн цих ламп і в результаті пошуку я зупинився на сканері CZUR Aura Pro.

Як описати CZUR Aura Pro у кількох словах? Уявіть собі стильну дизайнерську настільну лампу… Уявили? – ось, це і є сканер CZUR Aura Pro, розпакування та початкове тестування якого ви можете побачити у моєму відео. І найцікавіше, що функції «стильної настільної лампи» CZUR Aura Pro також відмінно виконує. У ньому є відповідний режим роботи, який вибирається за допомогою кнопки-регулятора. До речі, вона дозволяє також регулювати та яскравість освітлення. Причому це режим не простої лампи, а розумної, управління інтенсивністю і температурою світла якої можна виконувати через спеціальний мобільний додаток. Так що «лампа» CZUR Aura Pro не просто займатиме місце на робочому столі – її можна з успіхом використовувати для комфортного підсвічування робочого місця. А якщо світло не потрібне – горизонтальну частину з лампами можна буде успішно скласти у стійку.

І, звичайно ж, головний режим роботи CZUR Aura Pro – сканування. Стоїть собі така «лампа» на столі, світить, нікого не чіпає – і тут вам знадобилося терміново відсканувати якийсь документ… І – стелімо під «лампу» CZUR Aura Pro чорний килимок на А3, що йде в комплекті, перемикаємо натисканням кнопки на «лампі» в режим «сканер», запускаємо на ПК/Mac, що стоїть на столі, відповідний додаток – і 14 Мп сканер формату А3 для документів і книг готовий до роботи. Маємо документ по візуальних підказках на екрані – і через 2 секунди отримуємо готовий скан.

Ці 2 секунди на сканування були однією з головних причин вибору саме даного сканера CZUR Aura Pro як заміну традиційного сканера, який витрачає на лист А4 секунд 30, якщо не більше. А ось наступні причини ще цікавіше.

По-перше, це сканування CZUR Aura Pro розворотів книг, попри спотворення тексту через нерівномірну поверхню розвороту. Сканер має вбудовану технологію розпізнавання «викривлення» поверхні, що базується, як каже сайт виробника, на використанні лазера, який дозволяє після безпосереднього сканування правильно «випрямити» поверхню, що, як видно у відео, дає дуже гарний результат при скануванні та розпізнанні тексту.

По-друге – CZUR Aura Pro дещо змінює уявлення про процес сканування щодо звичайних «горизонтальних планшетних» сканерів – там поклав розворот книги, придавив її кришкою (поламавши палітурку) і чекай, що вийде. У CZUR Aura Pro книга вільно лежить вгору розворотом, і навіть за наявності технології «випрямлення» поверхні часто доводиться дотримувати сторінки, щоб розворот книги не закривався і не перегортався сам. Для цього в комплект CZUR Aura Pro входять спеціальні «напальчники», які являють собою невеликі пластикові лопатки з кільцями для пальців та спеціальною розміткою-кодом на зовнішній стороні. Цими напальчниками ви притримуєте краї книги в більш розгорнутому вигляді, а сканер, використовуючи ті ж коди при розпізнаванні зображення, дуже акуратно вирізує зображення і напальчників, і самих пальців з відсканованого розвороту.

По-третє – CZUR Aura Pro має також опцію педалі – так-так, справжнісінькій педалі, яка натискається ногою – і опцію автоматичного сканування при перевертанні сторінки. Для чого це, особливо педаль? А якщо ви двома руками утримуєте розворот книги – хто натисне кнопку скан?

Лампа-сканер CZUR Aura Pro – що це таке та навіщо?

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