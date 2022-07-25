Лазерний канал керування дронами захищений від перехоплення

25 июля 2022 г., 16:48

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Компанія QinetiQ вперше продемонструвала можливість використання технології керування дронами на базі лазерів.

Однією з головних проблем використання радіокерованих дронів в умовах бойових дій є їх слабка захищеність до постановки радіоперешкод або навіть до перехоплення ворожим оператором. Британська компанія QinetiQ, за її заявою, вперше у світі змогла реалізувати лазерне управління, яке в принципі не може бути придушене або перехоплене.



Використана на цьому демо система управління Free Space Optical Communications (FSOC) дає можливість організувати захищений широкосмуговий двонапрямний канал передачі. Ще одна важлива його перевага - неможливість виявлення за допомогою сканування радіочастот, що дозволяє підвищити скритність операцій з використанням дрона.

Як можна зрозуміти з фотоматеріалів, що додаються до пресрелізу, пульт управління з вбудованим лазером досить компактний, що важливо в бойових умовах.

Втім, ця медаль має і зворотний бік: канал управління на базі лазерної технології може бути налагоджений тільки в межах прямої видимості. Та й з матеріалів компанії поки не зовсім зрозуміло, наскільки стійке це рішення до задимлення або іншого забруднення повітря дрібними частинками, що нерідко зустрічається у бойових обставинах.

Демонстрація стала частиною проєкту DSTL Air Command and Control (C2), Intelligence Surveillance & Reconnaissance (ISR) та Interoperability. Цілі проєкту включають покращення як цифрової сумісності, так і стійкості систем зв'язку, що з'єднують повітряні платформи, та пов'язаних з ними можливостей (як поточних, так і потенційних). Тому наряд ми побачимо в найближчій час такі дрони на війні, але погодьтеся, це дуже цікаво.

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