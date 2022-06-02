Дзеркальні камери вже майже у минулому?

2 июня 2022 г., 15:05

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Для більшості користувачів вже сьогодні більш ніж достатньо можливостей вбудованих камер смартфонів. Але все ж таки досі існує досить відчутний розрив між мобільною та навіть напівпрофесійною платформою.

У своєму виступі на бізнес-брифінгу, що відбувся нещодавно, глава Sony Semiconductor Solutions (SSS) Теруші Шимизу (Terushi Shimizu) заявив, що «нерухомі зображення [зі смартфонів] перевершать якість зображень, що отримуються з однооб'єктивних дзеркальних камер протягом наступних кількох років». За його оцінками, вже до 2024 року якість знімків зі смартфонів випередить фото з камер зі знімною оптикою.



Досягти необхідного покращення якості мобільного фото в Sony розраховують за допомогою кількох технологій, включаючи "квантове насичення" та вдосконалення обробки з використанням штучного інтелекту. Крім того, до 2024 року очікується подвоєння роздільної здатності сенсорів для мобільних камер. Але таке нарощування не є самоціллю. Річ у тому, що формування на базі подібних сенсорів пікселів зі збільшеними розмірами дозволяє застосовувати технології багатокадрової обробки, отримуючи в результаті знімки в режимі Super HDR, а також зумування, як комбінацію оптики, що складається, та алгоритмів ШІ.

Отримає суттєві покращення й режим знімання відео на смартфонах. Завдяки нарощуванню швидкості зчитування інформації з сенсорів наступного покоління з підтримкою роздільної здатності 8K буде реалізована технологія багатокадрової ШІ-обробки й для відео. В результаті відео також отримає підтримку режиму Super HDR.



Розкрив глава SSS й технологічні плани компанії з удосконалення сенсорів, а насамперед технологію дворівневих фототранзисторів. Вона дозволить вдвічі наростити експозицію кожного пікселя в порівнянні з сенсорами, що нині використовуються. А значить, суттєво покращиться якість знімків, зроблених в умовах недостатнього освітлення, розширивши динамічний діапазон та знизивши рівень шумів.

Зізнаюся, охоче повірив у цей прогноз Sony Semiconductor Solutions, оскільки він обґрунтований технологічно, та й сама компанія є визнаним лідером у цьому напрямі з ринковою часткою 42%. Через специфіку репортажного знімання, яким доводиться регулярно займатися, досі не можу відмовитися від використання напівпрофесійної камери, оскільки часто доводиться працювати при затемненні приміщення. Вона хоч і важко, але справляється зі зніманням доповідачів, тоді як смартфон вимагає в таких умовах багатокадрової обробки. Але це не виходить, якщо рухи людей досить швидкі. А так хотілося б не обтяжувати себе громіздкою апаратурою.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист