Квартальные продажи AMD выросли на 26 % до 1,93 млрд долл.

29 июля 2020 г., 11:55

Компания AMD представила результаты прошедшего квартал.



Сообщается, что продажи за отчетный период выросли на 26% до 1,93 млрд долл. в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим кварталом рост составил 8%. Аналитики прогнозировали 1,86 млрд долл.



Во втором квартале, как отмечается, наблюдался высокий спрос на мобильные и серверные процессоры.

Как заявила глава AMD Лиза Су (Lisa Su) за прошедший год доход от продаж процессоров Ryzen и Epyc удвоился.

На долю подразделения Computing and Graphics пришлось 1,37 млрд долл. всех продаж, здесь рост составил 45%.



Чистая прибыль компании за год выросла на 349% до 157 млн долл. При этом стоит отметить, что в первом квартале она составляла 162 млн долл.

Компания сохраняет оптимистичные прогнозы на второе полугодие и полагает, что результаты третьего квартала будут рекордными.

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