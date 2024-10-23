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До ІТ-коаліції на підтримку України приєднується Швеція

23 октября 2024 г., 10:25

До IT-коаліції на підтримку України приєднується Швеція. Декларацію про це підписав міністр оборони Швеції Пол Йонсон у ході зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим в Брюсселі.

Рустем Умєров зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці зі шведськими оборонними компаніями у сфері телекомунікацій та співробітництві за низкою інших напрямків.

Крім того, Швеція продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема працює над передачею двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

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