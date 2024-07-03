Продажі електромобілів досягнуть 10 мільйонів вже цього року

3 июля 2024 г., 15:26

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Згідно з дослідженнями Counterpoint у 2024 році кількість електромобілів з акумуляторними батареями (BEV) складе 10 млн, що стане значним досягненням для світового ринку пасажирських транспортних засобів. Цей рубіж співпаде з відновленням довгострокового спаду для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), частка яких на ринку, за прогнозами, впаде нижче 50% через чотири роки.

Незважаючи на тимчасове уповільнення у 2024 році, очікується, що продажі BEV продовжать зростати, оскільки традиційні автовиробники вирішують проблеми прибутковості. Зростанню сприятимуть модернізація виробничих процесів і стратегічні партнерства з виробниками акумуляторів, спрямовані на зниження виробничих витрат, виробництво доступних електромобілів і зміцнення ланцюжків поставок.

"Реконструюючи ланцюжки поставок і готуючись до виробництва доступних електромобілів вартістю нижче 35 000 доларів, такі автовиробники, як Ford, GM, Stellantis і Volkswagen, позиціонують себе як такі, що можуть конкурувати з лідерами ринку. Ця стратегічна перебудова має на меті не лише забезпечити відповідність більш суворим нормам щодо викидів, а й отримати вигоду від еволюції субсидій та зростаючого споживчого попиту, пожвавивши світовий ринок BEV з кінця 2025 року», зазначив аналітик Counterpoint Абхік Мукхерджі (Abhik Mukherjee).

Китай залишається домінуючою силою на ринку електромобілів: за прогнозами, у 2024 році там продажі електромобілів будуть в чотири рази більшими, ніж у Північній Америці. Крім того, Піднебесна збереже понад 50% частку світових продажів BEV до 2027 року і, як очікується, зареєструє більше продажів BEV, ніж Північна Америка і Європа разом узяті, у 2030 році. Але вже наступного року Європа та США стануть основними драйверами зростання.

Частка BYD на ринку електромобілів має різко зрости у 2024 році, очікується, що компанія випередить Tesla у продажах електромобілів. Цей зсув підкреслює динамічний характер світового ринку електромобілів.

"Нові тарифні ставки ЄС для китайських електромобілів мають на меті вирівняти ігрове поле для європейських виробників електромобілів, які намагаються конкурувати з дешевшим китайським імпортом. Ці тарифи можуть підштовхнути китайських автовиробників до ринків, що розвиваються, таких як Близький Схід і Африка, Латинська Америка, Південно-Східна Азія, Австралія та Нова Зеландія. Результати переговорів між ЄС і Китаєм, особливо з урахуванням опозиції Німеччини, визначатимуть майбутню динаміку ринку електромобілів, причому Європа і США будуть рушіями зростання з 2025 року і далі», зазначила Коментуючи нові тарифні ставки ЄС, асоційований директор Counterpoint Ліз Лі (Liz Lee).

Оскільки традиційні автовиробники орієнтуються на перехід до електромобілів, гібридні транспортні засоби, включаючи гібридні електромобілі з можливістю підзарядки (PHEV) та гібридні електромобілі (HEV), продовжуватимуть домінувати в електрифікованому сегменті в найближчій перспективі. Щоб відповідати суворим стандартам викидів, автовиробники просувають PHEV і HEV до тих пір, поки не досягнуть економічно ефективних процесів виробництва BEV і не забезпечать надійний контроль над ланцюжком поставок. Ця стратегія узгоджується з більш широкими зусиллями галузі, спрямованими на прискорення переходу до електричної мобільності, що вимагає значних інвестицій в інфраструктуру зарядних станцій та реструктуризацію електромереж.

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