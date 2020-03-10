iForum-2020 перенесен на осень

10 марта 2020 г., 17:58

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Оргкомитет iForum принял решение перенести дату проведения конференции на осень. Как отмечается в официальном заявлении, это обусловлено распространением коронавирусной инфекции и соображениями безопасности для большого количества участников мероприятия. В прошлом году iForum посетило 13 286 человек.

Также отмечается, что эпидемиологическая ситуация в мире и Украине сегодня — очередной вызов и обществу, и iForum. Поэтому оргкомитет ответственно отнесся к рискам, которые могут нести угрозу здоровью многочисленным участникам, с учетом международных рекомендаций ВОЗ. Перенос конференции на осень — это взвешенное решение, является балансом между обязательствами перед партнерами и посетителями и ответственностью за безопасность людей.

Оргкомитет продолжает работать в скорректированных условиях, готовя мероприятие и держа руку на пульсе событий. Никаких изменений относительно направлений конференции и их наполнена не планируется. Программа продолжает формироваться в штатном режиме.

«Кризис — это возможность, — прокомментировал перенос события председатель оргкомитета Александр Ольшанский. — Я считаю, что мы с оргкомитетом сможем использовать ее, а следовательно, осенний iForum будет еще лучше».

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