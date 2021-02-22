Kioxia и Western Digital анонсировали флеш-память 6-го поколения

22 февраля 2021 г., 12:27

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Компании Kioxia и Western Digital объявили о разработке 162-слойной технологии флеш-памяти шестого поколения.



«Благодаря нашему партнерству, которое длится уже два десятилетия, Kioxia и Western Digital успешно создают новые возможности в производстве, а также исследованиях и разработке новых технологий», - заявил Масаки Момодоми, технический директор Kioxia. «Совместно мы производим более 30% флэш-памяти в мире в битовом измерении и неуклонно выполняем нашу миссию по обеспечению клиентов производительными и надежными продуктами по привлекательной цене. Наши решения ориентированы на работу с данными от персональной электроники до центров обработки данных, также в нашем фокусе новые приложения, поддерживаемые сетями 5G, искусственным интеллектом и автономными системами».



«По мере того, как закон Мура достигает своих физических пределов в полупроводниковой промышленности, есть один сегмент, где этот закон все еще сохраняет свою актуальность - это флеш», - отметил д-р Сива Сиварам, президент по технологиям и стратегии Western Digital. «Для продолжения развития этих достижений и удовлетворения растущего спроса на мировом рынке на системы хранения данных становится критически важным новый подход к масштабированию флэш-памяти. В этом новом поколении продуктов Kioxia и Western Digital внедряют инновации в вертикальном, а также горизонтальном масштабировании для достижения большей емкости при меньших размерах. Данное нововведение в конечном итоге обеспечивает производительность, надежность и стоимость, которые необходимы клиентам».



Подчеркивается, что представленная трехмерная флэш-память шестого поколения отличается передовой архитектурой и обеспечивает до 10% выше плотность массива ячеек в поперечном направлении по сравнению с технологией пятого поколения. Этот шаг в области горизонтального масштабирования в сочетании с 162-слойной технологией позволяет уменьшить размер кристалла на 40% по сравнению с использующим 112 слоев процессом, который сейчас находится в массовом производстве.



Команды Kioxia и Western Digital также применили размещение CMOS под массивом, что также снижает задержки в чтении на 10% по сравнению с предыдущим поколением чипов. Производительность ввода-вывода улучшена на 66%.



Ко всему прочему, новая технология флэш-памяти 3D от Kioxia и Western Digital снижает стоимость одного бита, а также увеличивает количество производимых бит на пластину на 70%, по сравнению с предыдущим поколением.



Компании подробно представили новую технологию во время совместной презентации на конференции ISSCC 2021.

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