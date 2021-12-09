Глобальные поставки модулей IoT выросли на 70%

9 декабря 2021 г., 17:25

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По оценкам Counterpoint Research, глобальные поставки сотовых IoT-модулей в третьем квартале 2021 г. увеличились на 70% «YoY». Исходя из объема выручки, рынок впервые преодолел рубеж в 1,5 млрд долл.

Исходя из объемов потребления, ключевым регионом сбыта остается Китай. Следом расположились Северная Америка и Европа.

Продукты с поддержкой 5G в виду низкой базы сформировали наиболее динамично развивающийся сегмент — рост глобальных поставок достиг 700% «YoY».

По итогам квартала Quectel сохраняет лидирующие позиции на рынке IoT-модулей. В Китае ключевыми поставщиками модулей признаны Quectel, Fibocom и China Mobile, а в остальном мире — Quectel, Telit и Thales. Ключевым поставщиком чипсетов (доля 37,2%) остается Qualcomm. На значительном удалении разместились UNISOC (26,8%) и HiSilicon (13,7%).

Свыше трети отгруженных в течение квартала модулей поддерживали стандарт NB-IoT.

В числе наиболее быстро растущих сфер применения IoT называются интеллектуальные счетчики, POS и решения для розничной торговли.

Средняя отпускная цена модулей IoT за квартал сократилась на 3% благодаря переходу на более дешевые модули NB-IoT и 4G Cat-1. В то же время, ASP на модули 4G Cat 4+ и 5G росла вследствие трудностей с поставками.

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