9 октября 2020 г., 19:25

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Уже как-то так сложилось, что я практически сразу покупаю новые версии Apple Watch, как только они выходят – как будто это поможет мне поддерживать мой стрик по закрытию целей активности. Но кто знает, может, и так – приходится оправдывать потраченные деньги, и стрик все не заканчивается! Вот и сейчас, как только Apple анонсировала новое поколение своих смартчасов, я тут же их купил, и в конце сентября они ко мне приехали. Рассказываю об опыте их использовании за те дни, которые прошли с момента доставки новых часов (которые просто оставили под дверью).

Новый флагман линейки Apple Watch – Series 6 – по утверждениям Apple теперь быстрее, чем предыдущая модель, с более ярким экраном, и содержит в себе новый сенсор. Модели доступны, как и ранее, в размерах 40мм и 44мм, и по прежнему могут быть использованы только с телефоном iPhone, и не совместимы с Android. У меня версия 44мм, в алюминиевом корпусе, синего цвета. Почему-то выбрать между новыми синим и красными цветами было очень легко, наверно, потому что я планирую покрасить собранную реплику Шелби Кобра в один из оттенков синего цвета. Я обычно покупаю часы без поддержки мобильной связи, так как телефон практически всегда со мной, и платить отдельно еще за связь для часов не вижу смысла.

Если вы читали мой обзор Apple Watch Series 5, то вы наверняка знаете, как я восторгался функцией всегда включенного дисплея той модели. Для меня это было важно, потому что я пришел из мира механических часов, и я всеми руками выступаю за то, чтобы часы в любой момент без лишних телодвижений могли выполнять свою базовую функциональность – показывать время. Apple утверждает, что в Series 6 экран стал существенно ярче в приглушенной подсветке режима всегда включенного экрана, и это действительно заметно. В темном помещении вам будет казаться, что ничего не поменялось, и это может расстроить. Не расстраивайтесь! На улице в солнечный день содержимое экрана видно гораздо лучше!

Внешне часы мало чем отличаются от предыдущей модели, что, впрочем, и замечательно: я лично считаю прямоугольный форм-фактор Apple Watch гораздо более эффективным, чем круглые смарт-часы с точки зрения наличия экранного пространства и его использования для приложений. Аппаратно же существенное отличие от предыдущей модели заключается в наличии датчика уровня кислорода, светодиодные кластеры и фотодиоды которого теперь присутствуют на задней стенке часов. Этот датчик позволяет измерять насыщенность крови кислородом (SpO2), что потенциально может быть полезно тем, кто за этим следит. Теоретически насыщенность может показывать, насколько хорошо работают легкие человека, или же насколько хорошо легкие человека приспосабливаются к высоте.

На практике же Apple постоянно напоминает, что этот показатель, замерянный часами, не является индикатором здоровья – в основном потому что пока что уровень точности замеров, как я понимаю, хромает. Да и Apple наверняка таким образом снимает с себя ответственность за ситуации, когда кому-то неправильно замеряли этот показатель. Можно бесконечно сравнивать этот показатель Apple Watch с замерами пульсоксиметром, который надевается на палец, но надо помнить, что уровень точности этих пульсиоксиметров тоже может колебаться.

В моем случае первые пару замеров часы вообще не обнаружили кислорода в крови (по странному совпадению, в тот день как раз Твиттер заблокировал мой аккаунт и требовал доказать, что я не робот). Замеры можно проводить либо запустив соответствующее приложение на часах, либо же часы сами замеряют периодически этот показатель по какому-то алгоритму. У меня последние две недели выглядят вот так:

Как можно заметить, колебания замеров происходят в пределах от 88% (где уже можно начинать волноваться) до 100%, поэтому пока что я не уверен, насколько на эти данные можно полагаться. Фича интересная, но, скорей всего, как и ЭКГ, у большинства будет использоваться пару раз в год, в основном чтобы друзьям показать, как это работает. Apple говорила на презентации, что часы могут делать эти замеры и ночью, но я ночью использую другие часы, поэтому у меня ночных замеров нет. Днем, чтобы замерить с помощью приложения, нужно приложение активировать, и потом 15 секунд держать руку в спокойном положении на столе, чтобы получить результат. Или не получить. В любом случае, я надеюсь, что по мере набора данных о замерах алгоритм обработки данных будет улучшаться, и точность результатов будет расти вместе с новыми данными.

Кстати, о сне. Стоит, наверно, упомянуть о функции watchOS 7 – мониторинге сна, которая на Series 6 работает точно так же, как и на Series 5: она просто записывает продолжительность сна человека. Никаких умных функций по режимам сна, или же умных будильников в самой операционной системе нет. Возможно, что Apple достаточно обвинений о заимствовании функциональности из приложений других разработчиков, и тут они пока что решили никому на больные мозоли лишний раз не наступать. Как я писал в одной из предыдущих заметок о часах, я охладел к функциональности мониторинга сна, и мне продолжительности достаточно (это у меня считает приложение AutoSleep), а часы во сне мне нужны для тихого вибрирующего будильника на запястье, чтобы не беспокоить жену по утрам.

В отличие от Series 5, которая по производительности ничем не отличалась от Series 4, новая модель, по утверждением Apple, на 20% быстрее за счет нового процессора S6. Сложно сказать, насколько это именно 20%, или 15%, или, может быть, даже 25%, но часы действительно ощущаются быстрее – на открытии новых приложений, на переключении между ними, на всевозможных взаимодействиях с часами. Правда, я где-то видел упоминания, что в watchOS 7 Apple также подкрутила некоторые анимации между переходами в интерфейсе, что создает ощущение повышения производительности, но не нашел этому подтверждения, когда писал эту заметку. В любом случае, например, если включить новый циферблат с Memoji, можно понаблюдать шикарные и плавные анимации в 60 кадров в секунду, что в целом очень круто для устройства такого размера и плана.

Говоря о производительности, нельзя не упомянуть и об аккумуляторе в новых часах. Традиционно в Калифорнии сутки длятся 18 часов, поэтому Apple спокойно говорит о том, что «часов хватает на 1 день*», где * равно 18 часов. Я могу сказать следующее: в сентябре, при моей стандартной активности продолжительностью примерно 17 часов в сутки, что включает в себя 60-90 минут упражнений и включенный всегда дисплей, Series 5 на зарядку вечером уходили с остатком заряда примерно на уровне 30-35% батарейки. При том же режиме активности у Series 6 сейчас остается около 50% батарейки. С учетом того сна в часах, когда за ночь уходит около 10-15% батарейки, можно сказать, что часов должно в теории хватить где-то на 32-36 часов в таком режиме использования. Вот батарейка на моих часах в 11 часов вечера:

Тут также на помощь приходит ускоренная зарядка аккумулятора, которую улучшили в Apple Watch Series 6. С нуля до 100% часы заряжаются примерно за 80+ минут, а до 80% уровня аккумулятора – меньше, чем за час. В принципе, если вам не жалко потерять те калории, когда вы двигаетесь утром, то можно поспать в часах, и, проснувшись, поставить их на зарядку. Пока там душ, завтрак, туда-сюда – часы с 30% зарядятся достаточно, чтобы вам хватило до следующей зарядки. Но я решил, что проще все-таки использовать вторые часы, это вообще убирает мысли о том, «хватит ли батарейки», и можно с экрана даже индикатор уровня заряда убрать, чтобы лишний раз не вызывал стресс.

Из других заметных отличий от Series 5, я бы отметил еще:

Новый постоянно работающий высотомер. Если я правильно понимаю, формально технология замера высоты с помощью цифрового барометра не изменилась, но сам датчик теперь может работать постоянно, а не только в режимах приложения «Компас» или во время физупражнений. Как ни странно, я замечал отличия в замерах высоты между Series 5 и Series 6, и непонятно, кто же из них привирает.

Отказ от Force Touch пошел часам на пользу. В первую очередь потому, что теперь интерфейсные команды видны на экране, и это упрощает взаимодействие с устройством, и во вторую – часы стали чуть тоньше (10,4мм против 10,74мм у Series 5)

Из новости о том, что в Series 6 появилась поддержка стандарта WiFi n многие узнали, что до этого в предыдущих моделях её не было. Мелочь, а приятно.

Не знаю, кому это будет полезно, но также в часах появился чип U1 Ultra wideband, будущие планы Apple относительно которого пока что покрыты тайной. Но если уж вы решили покупать новые часы, то лучше знать, что этот чип там есть, чем если бы его не было.

Одновременно с новыми часами Apple представила парочку новых ремешков без пряжки и застежки – монобраслеты. Один из эластомера, второй – плетеный из силиконовых нитей. Оба отлично растягиваются и сжимаются, и натягиваются на запястье. Однако, надо учесть, что подобный аксессуар лучше покупать, меряя вживую, что во времена эпидемий сделать не так-то просто. Apple, конечно, сделала онлайн-документ, который позволяет подобрать именно тот из девяти размеров, который будет сидеть хорошо на вашем запястье. Но в теории нет разницы между теорией и практикой, но на практике она имеется. Короче, по замерам мне подходил размер 8, и я заказал часы с плетёным ремешком этого размера. Оказалось, что на запястье правой руки ремешок подходит неплохо, а вот на левом запястье (которое, видимо, чуть тоньше), часы приходится поднимать выше, чтобы они лучше держались. (Да, я периодически меняю руку, на которой ношу часы). Короче, мне вот-вот должен прийти ремешок размера 7, и я надеюсь, что это будет более универсальный вариант для обоих запястий. Я также знаю, что в интернете присутствует боль по поводу того, как сделаны крепления плетеных ремешков в пазах Apple Watch, но меня это почему-то не беспокоит. То есть я понимаю, что это выглядит не очень элегантно, но я не делаю из этого проблемы. Более того, если я правильно понимаю, то если бы крепление было сделано, как в других ремешках, тогда за пределы часов выступал бы уже сам плетеный ремешок, и это было бы еще более некрасиво.

Это уже не часть обзора, но важно также отметить, что в этом году Apple расширила линейку текущих моделей в продаже до трех. Теперь есть супер-современные Series 6, базовый вариант – Series 3, и между ними Apple Watch SE. SE – интересный вариант из этого всего, потому что это отличный «вход» в экосистему часов за недорого, при этом можно получить почти современную модель. Я даже, если честно, не могу представить себе, кто будет покупать в этом году Series 3, настолько они уже не новые, и даже не поддерживают работу с «семейными настройками». А вот SE – это такой, по сути, Apple Watch Series 5, с тем же процессором, у которого убрали ЭКГ и всегда включенный дисплей. Если вам не очень нужны эти функции (или, например, ЭКГ не работает в вашей стране), то Apple Watch SE становится практически оптимальным вариантом. Я даже удивился немного, что Apple не назвала новую модель Apple Watch Pro, чтобы было совсем как в линейке iPhone.

Возвращаясь к Apple Watch Series 6, которые у меня, хочу сказать следующее. Изменения, по сравнению с предыдущей моделью, выглядят обыденно эволюционными, и если у вас сейчас Series 5, надо еще постараться придумать хорошее оправдание, чтобы потратить деньги на Series 6. Если совсем честно, то прям такого апгрейда, как в прошлом году от постоянно активного дисплея в S5, в этом году я не ощутил. Надеюсь на улучшения в замерах и вычислении SpO2, чтобы эта функция стала полезней и стабильней. Но если у вас более старая модель Apple Watch, и вы подумываете об апгрейде, скачок в скорости, новых возможностях и в общих впечатлениях будет невероятным. Apple делает это и с iPhone, продвигая модели такими итерациями, что каждый год покупать новую модель необязательно.

Apple Watch Series 6

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