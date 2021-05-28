За нами следят?

28 мая 2021 г., 15:35

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Еще сравнительно недавно системы распознавания лиц встречались разве что в кино – в какой-нибудь фантастике или боевиках. Но времена меняются, и сегодня подобные решения используются в разных странах для контроля безопасности на предприятиях и в общественных местах, в отелях, и на стадионах, в качестве фактора биометрической аутентификации для разблокирования смартфона или ноутбука, и даже для оплаты покупок.

Все это якобы делается в интересах общества, а в случае персонального использования – безусловно, просто и удобно. Однако мысль, что изображения лиц множества людей могут храниться на каком-нибудь сервере неизвестно где и использоваться для сомнительных целей настораживает.

К примеру, в США полицейские управления начали открыто тестировать технологию распознавания лиц. До пандемии такие системы были предназначены для поиска преступников, которые могли посещать концерты или массовые мероприятия. Они позволяют правоохранителям получать предупреждение о том, что в толпе находится подозрительный человек. Такие компании, как ClearView, чьи системы используются многими полицейскими управлениями в США, рекламируют себя как поисковые системы распознавания лиц. ClearView, в частности, утверждает, что имеет самую большую известную базу данных для поиска по фотографиям, которая состоит из более чем 3 млрд. изображений лиц, полученных из общедоступных веб-источников.

Когда правительственные органы используют системы распознавания лиц, то это вызывает немало вопросов, связанных с конфиденциальностью. Однако их использование, по-видимому, также служит определенным целям. Законопослушные граждане хотят видеть преступников за решеткой, поэтому правоохранители всегда должны использовать самые современные и эффективные инструменты для обеспечения соблюдения закона. Между тем, в последние годы все более широкое использование технологии распознавания лиц позволило сделать ее коммерческим продуктом. Она была значительно улучшена и вскоре стала более доступной, что открыло двери для разработчиков и корпораций с любым бюджетом и размером, желающим ее использовать.

В то время как технология распознавания лиц постепенно внедрялась в мобильные устройства таких разработчиков, как Samsung и Motorola, она стала нормой после того, как Apple стала ее использовать в своей модели iPhone X, выпущенной в 2017 г. Однако, несмотря на то, что действительно теперь не нужно запоминать пароли, такое удобство имеет и обратную сторону, поскольку подобные технологии могут нарушать привычную анонимность.

При целевом использовании технология, как правило, призвана помогать. Например, некоторые защитные программные решения позволяют вам видеть человека, который пытается разблокировать ваш телефон, если ваше устройство украдено. Сделав снимок и отправив его на электронную почту, вы можете срочно обратиться в полицию для установления личности преступника. Но такой функционал также может быть использован злонамеренно, а это способно ущемлять конфиденциальность и анонимность.

Например, по данным Wired, в базе данных ФБР насчитывается около 600 млн. снимков. Правительственные учреждения созданы для того, чтобы служить и защищать граждан страны, но все может пойти не так, если эта база данных окажется в чужих руках. То же самое относится и к частным компаниям, таким как ClearView, с библиотеками, содержащими миллиарды изображений: кибер-атаки происходят постоянно, и часто они остаются незамеченными в течение многих лет.

Остается надеяться, что эти базы данных с информацией о миллионах граждан не станут использоваться в преступных целях, для слежки и преследования. Однако стоит помнить, что любая технология может использоваться не только во благо.

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